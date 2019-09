DAZN1 Sky 209 dal 20 Settembre | Tutorial - Come vedere il nuovo canale?

Dal 20 settembre su Sky con DAZN1 : per qualcuno gratis : Adesso è ufficiale: come riportato in questa pagina informativa, dal 20 settembre su Sky arriverà DAZN1, il canale con buona parte dei contenuti della proposta streaming di Perform Group. L'emittente sarà raggiungibile al numero 209 (si accenderà anche il canale 212 in caso di partite in contemporanea) fino a giugno 2021, come riportato sulla pagina ufficiale della TV satellitare. Cosa potranno vedere gli abbonati Sky attraverso DAZN1? ...

