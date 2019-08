Venezia 76 un pò di Italia in Adults in the Room con Valerio Golino e Francesco Acquaroli

Venezia 76 red carpet italiano per Joker - ecco Michelle Hunziker : Venezia 76 red carpet per Joker, arriva Michelle Hunziker Il red carpet più atteso dell’ultimo giorno di agosto non poteva che non essere quello per Joker che questa mattina si è presentato ...

A Venezia il cinema italiano si difende bene con "Il sindaco del Rione Sanità" di Martone - : Serena Nannelli Mario Martone aggiorna un classico di Eduardo De Filippo facendolo parlare alla contemporaneità e avvalendosi d'interpreti validi e dalla complicità rodata. E' sbarcato al Lido il primo tra i film italiani in concorso alla Mostra del cinema di Venezia di quest'anno: "Il sindaco del Rione Sanità" di Mario Martone, trasposizione cinematografica di un testo di Eduardo De Filippo scritto sessant'anni fa ma con ancora ...

Il cinema italiano celebra Pedro Almodòvar a Venezia al party per il Leone d’Oro - tra gli ospiti Monica Bellucci e Valeria Golino : Pedro Almodòvar, il party a Venezia per il suo Leone d'Oro alla carriera, tra gli ospiti del cinema italiano Monica Bellucci e Valeria Golino Subito dopo l’arrivo di Brad Pitt, la notte Veneziana ...

Venezia 76 secondo giorno - red carpet italiano per Marriage Story : Venezia 76 per Marriage Story arriva la cantante Elodie Venezia 76 è entrata nel vivo e per il secondo giorno di passerella sono arrivate sul red carpet le star italiane per celebrare Scarlett ...

Miss Italia - passerella delle finaliste sul red carpet del Festival di Venezia : Incursione del concorso di Miss Italia alla 76/a Mostra del Cinema, che oggi ha visto sfilare sul red carpet del Lido le 80 ragazze giunte alla finale, in programma il 6 settembre a Jesolo. Una...

Venezia 76 il red carpet del cinema italiano : Venezia 76 opening con i protagonisti del cinema italiano. Da Toni Servillo, Valeria Golino alla madrina Alessandra Mastronardi È cominciata la 76a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ed è volato via anche uno dei momenti più attesi, il tappeto rosso della prima giornata. Ad aprire ...

Il cinema italiano non è in forma. Ma a Venezia recita benissimo - : Pedro Armocida da Venezia Solo nella selezione ufficiale della 76ª Mostra Internazionale d'Arte cinematografica ci sono 24 registi italiani sparsi nelle varie sezioni con lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi. Poi vengono le sezioni parallele e autonome come la Settimana Internazionale della Critica con 10 registi e quella delle Giornate degli autori con 9. Ben 19 del totale sono coprodotti da Rai cinema senza la quale ormai ...

Venezia 76 ospiti del cinema italiano - programma giorno per giorno : Venezia 76 ospiti italiani dal 27 agosto al 6 settembre Pronti, via! Venezia 76 sta per cominciare. Mancano pochissime ore infatti all’inizio della Mostra del cinema che si terrà in laguna da oggi 27 agosto al 7 settembre 2019 (considerando la pre-apertura). Dopo l’annuncio di numerose star del ...

Festival del Cinema di Venezia : Italia in gara coi film di Martone - Marcello e Maresco : Per il Leone d'oro, il premio principale del Festival del Cinema di Venezia, in questa edizione del 2019 l'Italia è in gara con tre importanti film, ma la concorrenza internazionale è davvero notevole. I film Italiani Sono in tutto tre i film Italiani in gara al Festival del Cinema di Venezia per il Leone d'oro. Il 30 agosto verrà presentato Il Sindaco del rione Sanità, di Mario Martone, tratto dalla commedia teatrale di Eduardo De Filippo ...

Venezia 76 giuria internazionale - la lista. Tra gli italiani spicca Paolo Virzì : Venezia 76 la giuria, tra gli italiani selezionati Paolo Virzì, Eva Sangiorgi, Alysha Naples, Francesco Carrozzini e Costanza Quatriglio Le Giurie internazionali della 76. Mostra Nella giuria ...

Venezia 76 - gli italiani al festival : Alla Mostra del cinema di Venezia 76 il “made in Italy” dovrà fare fronte comune contro una corrazzata di film, autori e star provenienti da ogni parte del mondo. Ecco alcuni dei 'nostri' titoli più attesi. Venezia 76, i film italiani in concorso Tre sono i titoli in gara: Martin Eden di Pietro Marcello con Luca Marinelli (nella foto di apertura), che si ispira liberamente all’omonimo romanzo di Jack London e sarà un viaggio melodrammatico ...

