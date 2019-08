Valeria Golino | La politica dovrebbe esser più colta | non fruibile a tutti i costi

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 31 agosto 2019) Partiamo dall’inizio, dal passato che torna che è poi il tema del giorno qui alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, grazie a due film molto diversi come “Joker” di Todd Philips - con uno straordinario Joacquin Phoenix già in odor di Oscar prima che di Coppa Volpi - e “Irreversible” - con Monica Bellucci e Vincent Cassel, già presentato diciassette anni fa a Cannes e ora in una nuova versione. A Mantova, lo scorso anno, avevamo incontrato Yanis Varoufakis, l’ex ministro delle Finanze della Grecia nel governo Tsipras che nel suo libro, “Adulti nella stanza: la mia battaglia contro l’establishment d’Europa” (La Nave di Teseo), raccontava, con particolari densi e scottanti, il suo scontro con le forze economiche e politiche più potenti del pianeta. Come noto, una volta sedutosi al tavolo europeo, ...

