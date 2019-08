Rilevata l’esistenza di un’esoluna nell’Universo simile a quella del nostro sistema

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Ilsolare è ilplanetario nel quale è collocato ilpianeta. E’ costituito da una varietà di corpi celesti che sono retti dalla forza di gravità del Sole, posizionato esattamente al centro. Ha un diametro di circa 240-260 UA ( unità astronomica pari ad un’unità di misura di distanza media tra la Terra e il Sole ) ed è situato nel braccio di Orione della Via Lattea. I dati ci dicono che ilsolare impiega 200 milioni di anni per orbitare attorno al centro galattico. È costituito dal Sole, da 8 pianeti ( quattro rocciosi e quattro giganti gassosi esterni ) e da innumerevoli altri corpi minori come asteroidi, comete, meteoroidi e polvere interplanetaria. Uno dei pianeti che protegge la Terra grazie al suo influsso magnetico e gravitazionale è proprio Giove, il quinto pianeta nell’ordine e un gigante gassoso.solare Giove ...