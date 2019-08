M5S-Pd | ultimatum di Di Maio frena la trattativa | slitta alle 12 il vertice con Conte

Governo - D’Uva e Patuanelli : “Da M5S no ultimatum - solo temi”. E sui decreti sicurezza : “Diciamo tutti stessa cosa - anche i dem” : Dopo una giornata di tensioni tra Pd e M5s, con Luigi Di Maio che aveva lanciato un ultimatum ai dem (“Nostri punti o voto”), un vertice tra delegazioni dei democratici e dei pentastellati, insieme al presidente incaricato Giuseppe Conte, si è tenuto a Palazzo Chigi nel tentativo di riaprire la trattativa tra le due parti. “La delegazione del Pd indicata dal segretario Zingaretti e rappresentata da Andrea Orlando e Dario ...

Nuovo Governo M5S-Pd a rischio - Boschi : 'Ultimatum di Di Maio irricevibile' : L'ipotesi elezioni, ad un certo punto, sembrava essere ad un passo dall'essere scongiurata in maniera definitiva. Nonostante un'eterogeneità evidente, Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle avevano lanciato segnali inequivocabili rispetto al fatto che la legislatura sarebbe andata avanti grazie ad un'intesa politica sulle linee programmatiche e al sostegno da affidare ad un Governo presieduto da Giuseppe Conte. Nelle ultime ore, però, ...

Di Maio : «O le nostre proposte o si va al voto» Domani vertice Conte-M5S-Pd | I 20 punti Zingaretti : «Adesso basta ultimatum» : Di Maio presenta i suoi punti «imprescindibili». Orlando (Pd): «Incomprensibile». Delrio: «Ultimatum inaccettabili». M5S: «Ci atterremo alle decisioni di Rousseau: non abbiamo cambiato idee, vogliamo cambiare il Paese»

CONTE - DIRETTA CONSULTAZIONI GOVERNO M5S-PD/ Zingaretti a Di Maio : "Basta ultimatum" : CONSULTAZIONI CONTE DIRETTA video: Pd e M5s chiudono colloqui GOVERNO. Zingaretti a Di Maio: "Basta ultimatum". La replica di Buffagni, le ultime notizie.

Zingaretti a M5S : "Basta ultimatum o non si va da nessuna parte" : "Patti chiari, amicizia lunga", avverte Nicola Zingaretti, "Stiamo lavorando con serietà per dare un nuovo governo all'Italia, per una svolta europeista, sociale e verde", ricorda il segretario Pd che sempre su Twitter avverte: "Ma basta con gli ultimatum inaccettabili o - chiarisce - non si va da nessuna parte". Le ragioni del diktat Come capo politico del M5s Luigi Di Maio ha bisogno di 'risvegliare' la base attorno alle battaglie care ...

Governo - diretta. Di Maio : «Sì a nostro programma o voto». Zingaretti : «Basta con gli ultimatum». Delegazioni Pd e M5S da Conte : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Governo - diretta. Di Maio : «Sì a nostro programma o voto». Zingaretti : «Basta con gli ultimatum». Delegazioni Pd e M5S da Conte : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

L'ultimatum di Di Maio sui punti del M5S : "Siano accolti o si torna alle urne" : Quando tutto lasciava pensare a una conclusione in discesa delle trattative per il Conte-bis, sono arrivate le parole del capo politico M5s, Luigi Di Maio, a riportare tutto nell'incertezza. Al termine dell'incontro nella Sala dei Busti di Montecitorio col premier incaricato, Di Maio ha concluso le proprie dichiarazioni con quello che ha tutto il sapore di un aut aut ai Dem: "Abbiamo presentato alcuni punti al presidente Conte - ha detto - che ...

Zingaretti a Di Maio : "Stop ultimatum o non si va da nessuna parte" | Conte - nuovo incontro con le delegazioni Pd e M5S : Zingaretti ha chiesto al premier di recepire le indicazioni del Colle sul decreto sicurezza. Di Maio apre ma non vuole stravolgimenti e consegna a Conte il suo programma in venti punti.

I decreti sicurezza allontanano M5S e PdUltimatum di Di Maio - dem : dialogo o votoLe delegazioni dei due partiti da Conte : Zingaretti ha chiesto al premier di recepire le indicazioni del Colle sul decreto sicurezza. Di Maio apre ma non vuole stravolgimenti e consegna a Conte il suo programma in venti punti.

L'ultimatum di Di Maio sui punti del M5S : "O si torna alle urne" : "Abbiamo presentato alcuni punti al presidente Conte che riteniamo imprescindibili. Se verranno accolti bene, altrimenti meglio andare al voto e, aggiungo, anche presto". E' la prima volta, dall'apertura della crisi, Luigi Di Maio, ipotizza il ritorno alle urne. Al termine dell'incontro col premier incaricato Giuseppe Conte a Montecitorio, il capo politico di M5s ha espresso "sconcerto per il surreale dibattito sugli incarichi". ...

L'ultimatum di Di Maio sui punti del M5S - "o si torna alle urne" : "Abbiamo presentato alcuni punti al presidente Conte che riteniamo imprescindibili. Se verranno accolti bene, altrimenti meglio andare al voto e, aggiungo, anche presto". E' la prima volta, dall'apertura della crisi, Luigi Di Maio, ipotizza il ritorno alle urne. Al termine dell'incontro col premier incaricato Giuseppe Conte a Montecitorio, il capo politico di M5s ha espresso "sconcerto per il surreale dibattito sugli incarichi". ...

Ultimatum del M5S al Pd per Conte Premier Dem fuoriosi : L'incontro di stamattina, come noto, è saltato e il Movimento 5 Stelle ha fatto un Ultimatum al Pd: chiarire la posizione su Conte entro le ore 16, altrimenti salta tutta la trattativa. Proprio per le 16 il Pd ha convocato una riunione al Nazareno con i componenti della segreteria che dovrà, appunto, stabilire se continuare o meno a trattare con i pentastellati difronte a questo Ultimatum.Alla riunione prenderà sicuramente parte Graziano ...

Ultimatum del Pd al M5S : decidete entro le 16 cosa fare : Secondo quanto si apprende da fonti Pd, il Nazareno avrebbe posto le ore 16 come scadenza per avere una risposta da M5s sulla prosecuzione o meno del confronto per la formazione del governo. Questo perché per quell'ora e' convocata la cabina di regia del Partito democratico, che dovrà stabilire se e come continuare gli incontri coi pentastellati, dopo l'annullamento del vertice tra le due delegazioni, inizialmente previsto a ...