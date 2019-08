La nonna confessa un segreto incredibile al nipote | la reazione di quest’ultimo

Fonte : baritalianews

(Di sabato 31 agosto 2019) Un ragazzo, Brad Ryan che studiava all’università per diventare un veterinario, in un momento molto particolare della sua vita in cui si sentiva molto giù di morale ha deciso di andare a trovare lache viveva nell’Ohio, in USA e stare un po’ con lei. Durante una delle loro chiacchierate lahato aldi non aver mai visto le montagne né il mare in tutta la sua vita e allora il ragazzo decise di farle questo regalo: portarla in giro per il mondo. La, Joy ha subito accettato la proposta nonostante la sua età avanzata, 85 anni. I due hanno iniziato a girare e ill’ha portata in 29 parchi nazionali Americani, sulle Great Sand Dunes e in altri posti magnifici. Il ragazzo ha raccontato così: “Vedere tutto attraverso gli occhi di mia, che ogni mattina si sveglia con la gratitudine di essere viva, mi ha insegnato a vivere. Con ...