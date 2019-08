Follia sul treno | tre ragazzi lo devastano con un martello | passeggeri terrorizzati

Adrian - Follia in campo : un tifoso del Liverpool gli fa fallo mentre esulta in Supercoppa e lo fa infortunare : Il portiere Adrian, eroe "per caso" del Liverpool, non fa in tempo a festeggiare l'impresa in Supercoppa europea contro il Chelsea (vinta grazie a un suo rigore parato) che si deve subito fermare per infortunio. Il 32enne spagnolo, riserva di Alisson e svincolato fino a una settimana fa, è finito ko

Una Vita - trame al 24 agosto : Bianca si lascia impietosire dalla Follia di Ursula : Continua l'appuntamento con l'appassionante telenovela Una Vita, campionessa di ascolti su Canale 5. dalla settimana entrante, lunedì 19 agosto, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap scritta da Aurora Guerra, nel quale si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli assisteremo al salvataggio di Carmen, mentre Ursula incomincerà a dare i primi segni di follia. Una Vita, le trame della settimana 19-24 ...

I magistrati sì - i poliziotti no. ?Ecco la Follia sul porto d'armi : Giuseppe De Lorenzo Una legge limita polizia e carabinieri. I pm armati senza licenza. Cecchini: "Perché loro sì e noi agenti invece no?" La legge c'è ed è un "Regio decreto". Risale al 1940, se si escludono le modifiche fatte nel tempo, quando al governo c'era ancora Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III poteva fregiarsi dei titoli di Re D'Italia, d'Albania e imperatore d'Etiopia. All'articolo 73 del regolamento di esecuzione del ...

Napoli - Follia in tangenziale : auto in retromarcia sulla corsia di accelerazione. Verdi : “Assurdo - non credevamo ai nostri occhi” : Il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli (Verdi) ha pubblicato su Facebook il video delle telecamere puntate sulla tangenziale di Napoli, in cui si vede un’auto ingranare la retromarcia sulla corsia di accelerazione. “Un fatto ai limiti dell’assurdo – ha commentato il consigliere – Un soggetto alla guida di un’autovettura, mentre procede lungo la corsia di accelerazione dei Camaldoli, arresta ...

Il rapper Pretty Solero si spoglia sul palco - Follia a Rock in Roma : portato via a forza : Un rapper nudo sul palco, che si tocca le parti intime davanti al pubblico - formato per lo più da giovanissimi. La reazione dello staff, che lo allontana, dopo che lui è arrivato a sputare contro alcune persone nel backstage e, secondo alcune ricostruzioni, a colpire con una testata un buttafuori. Dieci minuti di ordinaria follia a Rock in Roma, ieri, durante il concerto di Ketama, Speranza e Massimo Pericolo. A regalare lo show, che potrebbe ...

Tito Stagno - la voce che ha raccontato l’allunaggio : “Andare sulla Luna in quelle condizioni fu una Follia” : Al termine della tredicesima rivoluzione, il Lunar Excursion Module, ben più noto come Lem, si separa dall’astronave madre. Come fosse al rallentatore, il ragno metallico galleggia nello spazio per iniziare la discesa verso la superficie Lunare. Comincia la parte più pericolosa di tutto il viaggio dell’Apollo 11, comprensiva del point of no return, il momento decisivo, quello in cui o la va, o la spacca. A Roma sono le 19:47. Nello studio 3 di ...

Da Cuticchio pupi - paladini e ampolle sulla luna. La Follia resta tutta qui sulla Terra : La parola “cuntu” è un termine dialettale siciliano: il cuntista racconta storie epico-cavalleresche, anche se nessuno sa con esattezza quando siano arrivate in Sicilia.Niente a che vedere però con il cantastorie che è un narratore di fatti di cronaca: una guarigione miracolosa, un fatto di sangue, il ritrovamento di una persona che si credeva perduta, l’equivalente della cronaca nera ammannita in ...