Enrico Papi ritratta | La Pupa e Il Secchione senza di me? Non sono assolutamente

(Di sabato 31 agosto 2019) A distanza di alcuni mesi dalle dichiarazioni che rilasciò a Tvblog,attenua in un'intervista al quotidiano Libero la propria posizione sul ritorno imminente de Lae Ilsu Italia 1. Condotto nel 2006 e nel 2010 dal presentatore romano, il reality show che mette a confronto due degli stereotipi umani più raccontati dal cinema e dalla televisione, tornerà infatti alla guida di Paolo Ruffini.All'epoca della chiacchierata con Massimo Galanto, a novembre scorso,giudicò errato che Mediaset affidasse un format come Lae il, adattato in Italia da lui e da Simona Ercolani, ad un altro volto dell'azienda. "Andrebbero sperimentate cose nuove, anche format. Perché devi rifare una cosa proprio ideata da un altro?" sottolineò, affermando di essere stato contattato in prima battuta per il ritorno della trasmissione, slittata di una stagione. Il ...

