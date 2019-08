Concorsi educatori | assistenti sociali e Oss | 16 posizioni | domande a settembre

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 31 agosto 2019) Attualmente, sono in atto alcuni bandi di concorso pubblico, per conto del Consorzio Socio Assistenziale, l'Azienda Sanitaria Locale e Ipab Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite al fine di assumere personale professionale con il compito di educatore, assistente sociale e Oss operatore socio sanitario, da disporre presso le aree di lavoro dislocate sul territorio nazionale. Bandi di concorso aIl Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero di Alba in provincia di Cuneo (Piemonte) ha attivato un concorso pubblico, per esami, per l'assegnazione con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time di 4 posti con la nomina di educatore professionale di categoria C e posizione economica C1, in possesso delle successive qualifiche professionali e requisiti: laurea in scienze dell'educazione e della formazione e/o educazione professionale; diploma o attestato di qualifica ...

