US Open – Nadal avanza senza giocare per l’infortunio di Kokkinakis | Cilic batte Stebe

US Open 2019 : Rafael Nadal accede al terzo turno. Kokkinakis si ritira prima di giocare per un problema fisico : Rafael Nadal qualificato al terzo turno dello US Open 2019 senza giocare. Lo spagnolo, numero 2 del ranking, era atteso nella notte italiana dal match che lo vedeva opposto all’australiano Thanasi Kokkinakis (n.203 del mondo). Lo US Open di tennis è su Eurosport | Guarda ora Eurosport su DAZN | Il Primo Mese è Gratis L’aussie, una carriera di infortuni, purtroppo per lui ha tenuto fede alla propria “tradizione” e ha ...

Tennis - Tsitsipas già fuori dagli Us Open. Nadal avanti in scioltezza - Zverev si salva al quinto set : Rafa Nadal comincia sul velluto gli US Open di Tennis, travolgendo in tre set l' australiano John Millman, numero 60 del mondo: 6-3 6-2 6-2 i parziali, il maiorchino affronterà Thanasi Kokkinakis. Sorprendono le eliminazioni di quattro top 10: oltre a quella di Thiem contro Fabbiano, da notare anche

US Open 2019 : un poker azzurro a caccia del terzo turno. Tornano in campo Nadal e Osaka : La pioggia di ieri ha reso la quarta giornata degli US Open davvero ricchissima di incontri. Sarà un giovedì nel quale si concluderanno tutti i match del secondo turno del tabellone maschile e femminile. Sarà anche una giornata molto azzurra, vista la presenza in campo di ben quattro italiani, che andranno tutti a caccia della qualificazione al terzo turno dello Slam americano. Anche lo US Open 2019 dei canali Eurosport è su DAZN. Comincia il ...

Cecchinato eliminato agli Us Open - buon debutto per Nadal : Cecchinato eliminato agli Us Open, buon debutto per Nadal.Ieri il poker azzurro, questa notte una delusione dopo una lunga battaglia.

US Open – Rafa Nadal è… ‘armato’? Lo spagnolo fermato ai controlli di sicurezza : il segnale diventa rosso! [VIDEO] : Rafa Nadal fermato ai controlli di sicurezza degli US Open: il tennista spagnolo posa i bagagli, ma il segnale continua a diventare rosso Nei tornei di tennis i controlli di sicurezza sono sempre molto elevati, specie se si tratta di Slam. E anche se si ritrovano davanti i tennisti più famosi, le guardie non riservano alcun trattamento speciale. Lo sa bene Rafa Nadal che, al momento di passare attraverso il consueto macchinario del ...

US Open – Nadal in scioltezza all’esordio : Millman battuto in tre set : Tutto facile per Nadal al primo turno degli US Open: Millman asfaltato in tre set Buona la prima per Rafa Nadal agli US Open: il tennista maiorchino ha superato con estrema facilità l’esordio del quarto ed ultimo slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Il numero 2 al mondo ha asfaltato il rivale australiano Millman, eliminandolo in soli tre set,dopo due ore e 11 minuti di gioco, col ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : martedì 27 agosto - risultati in tempo reale. Nadal e Kyrgios avanti in tre set - fuori Cecchinato e Stephens : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-GRANOLLERS DALLE ORE 17.00 (27 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GASQUET DALLE ORE 17.00 (27 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte ...

US Open 2019 : i risultati del tabellone maschile (27 Agosto). Tutto facile per Nadal - Zverev si salva. Eliminati Tsitsipas e Bautista Agut - tris azzurro al secondo turno : Si sono completati i match del primo turno nel tabellone maschile. Dopo le vittorie di Novak Djokovic e Roger Federer, è arrivata anche quella di Rafael Nadal. E’ stato un ottimo esordio per lo spagnolo, che ha dominato l’australiano John Millman, che lo scorso anno raggiunse i quarti di finale a New York, imponendosi nettamente in tre set con il punteggio di 6-3 6-2 6-2. E’ stata anche la giornata delle eliminazioni ...

US Open 2019 - seconda giornata : esordio per Nadal - Osaka e Halep. Quattro italiani in campo : La seconda giornata degli US Open 2019 è dedicata alla disputa degli incontri di primo turno della parte bassa del tabellone del singolare maschile e di quelli della parte alta del tabellone del singolare femminile. Sul campo più importante, quello dedicato ad Arthur Ashe, apre il programma alle ore 18 italiane la giapponese numero 1 del mondo e campionessa uscente Naomi Osaka, opposta alla russa Anna Blinkova, a seguire ci sarà uno dei nostri ...

US Open 2019 - analisi del tabellone maschile. Djokovic e Federer in rotta di collisione - Nadal nel quarto di Zverev : Nuovi US Open, nuove chance per Djokovic, Federer e Nadal di raggiungere traguardi che fanno sognare una larga fetta di appassionati di tennis, rinnovate possibilità per le aspiranti future star e per gli uomini più in forma del momento di mettere i bastoni tra le ruote ai grandi della racchetta. Andiamo a vedere un po’ meglio l’intero tabellone maschile. PRIMO quarto Siamo nella zona comandata da Novak Djokovic. Il serbo esordisce ...

US Open 2019 : il tabellone di Roger Federer e Rafael Nadal. Percorso agevole per l’iberico - Nishikori e Djokovic sulla strada dell’elvetico : Sono i due grandi rivali di Novak Djokovic per la conquista del quarto titolo a Flushing Meadows: Roger Federer e Rafael Nadal, questa volta, hanno avuto in dono la possibilità di non scontrarsi in semifinale perché sorteggiati negli opposti lati del tabellone. Andiamo a vedere cosa riserverà loro l’edizione 2019 dell’ultimo Slam dell’anno. Federer affronterà all’esordio un qualificato, per poi incrociare probabilmente il ...

Tabellone maschile US Open 2019 - incroci e abbinamenti. Federer dalla parte di Djokovic - Fognini vede Medvedev - Nadal suda : Oggi è stato sorteggiato il Tabellone maschile degli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis che si disputerà da lunedì 26 agosto a domenica 8 settembre sul cemento di Flushing Meadows a New York (USA). Novak Djokovic difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, il vincitore dell’ultimo Australian Open e di Wimbledon punterà al tris stagionale da vero numero 1 al mondo. Il serbo esordirà contro Craballes Baena per poi ...

US Open 2019 : i favoriti. Djokovic per la quarta - Federer e Nadal da verificare. Molti gli outsider : Si va verso l’edizione 2019 degli US Open con un’unica certezza: le ultime settimane di tennis non hanno lasciato un quadro della situazione generale particolarmente chiaro, alla luce dei risultati dei due Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. Certo, Novak Djokovic è il favorito d’obbligo per tanti motivi: sente suoi i campi di Flushing Meadows, ci ha vinto tre volte, qui è arrivato per la prima volta in finale in un torneo ...