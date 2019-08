US Open – Barty e Serena Williams agli ottavi | Sakkari e Muchova ko in 2 set

US Open – Nessun problema al secondo turno per Keys e Barty - battute senza problemi Zhu e Davis : L’americana e l’australiana avanzano a braccetto al terzo turno battendo agevolmente le rispettive avversarie Madison Keys e Ashleigh Barty staccano il pass per il terzo turno degli US Open, proseguendo così la propria scalata verso la finale di domenica prossima. L’americana si impone senza problemi sulla cinese Zhu, incapace di reggere il ritmo della propria avversaria. Il confronto termina con il punteggio di 6-4, 6-1 ...

US Open 2019 : completati cinque match femminili - avanzano Svitolina (su Venus Williams) - Keys - Barty - Pliskova e Serena Williams : La pioggia che ha ostacolato la terza giornata degli US Open ha permesso il completamento di solamente cinque match del secondo turno del singolare femminile, quelli giocati sui due campi principali, l’Arthur Ashe e il Louis Armstrong, coperti dal tetto. Il big match della giornata era quello tra l’ucraina numero 5 del mondo Elina Svitolina e la beniamina di casa Venus Williams che è stata battuta con un doppio 6-4 in un’ora e 52 minuti di ...

US Open 2019 - terza giornata : tornano Djokovic - Federer - le Williams e Barty. Lorenzi unico italiano impegnato : Dopo la clamorosa ecatombe della giornata di ieri, che ha visto un numero impressionante di teste di serie altissime perdere o faticare molto più del dovuto, arriva la terza giornata degli US Open 2019, con i secondi turni della parte alta del tabellone maschile e di quella bassa del femminile. tornano, dunque, a farsi vedere Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si ...

US Open 2019 : Barty e Pliskova faticano ma passano - Serena Williams domina con Sharapova. Camila Giorgi saluta il torneo : Prima giornata del torneo femminile che, agli US Open, scorre senza grandi scossoni. Più d’una protagonista rischia qualcosa, ma alla fine le teste di serie cadute sono solo due, pur se una di loro è ex vincitrice del torneo. La prima a rischiare davvero nel corso della giornata è Ashleigh Barty: l’australiana, numero 2 del mondo, ci mette un set per cominciare a giocare davvero ed eliminare la kazaka Zarina Diyas. Qualche problema, ...

US Open – Ashleigh Barty fatica ma stacca il pass per il 2° turno - Kerber subito fuori contro Mladenovic : La numero 2 del mondo si sbarazza in tre set della kazaka Diyas, la tedesca invece esce subito di scena contro la Mladenovic subito una grande sorpresa al primo turno degli US Open femminili, quarto ed ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di New York. Angelique Kerber esce subito di scena, cedendo con il punteggio di 7-5 0-6 6-4 alla francese Mladenovic, che si qualifica così al secondo turno. Niente da fare per la tedesca che, ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Nishikori avanti - Barty nei guai - forfait Raonic - più tardi Fognini e Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

