Una neo mamma scrive un post in un blog di mamme e accade qualcosa di terribile

Versa acido nella vasca sbagliata di Una piscina : otto intossicati tra cui un neonato : Ha Versato da una cisterna dell’acido per la pulizia nella vasca sbagliata di una piscina di Casteggio (Pavia); un errore non da poco visto che ha causato un’intossicazione a 7 adolescenti e a un neonato. Per questo, con le accuse di lesioni colpose e omissione di soccorso, i carabinieri hanno denunciato un autotrasportatore di 64 anni della provincia di Alessandria. I medici del 118 sono intervenuti sul posto per soccorrere i sette ...

Un nuovo tassello per la Valle dei Templi : apre il giardino mediterraneo di Villa Aurea con un percorso in Una necropoli [FOTO] : Da domenica 25 agosto apre al pubblico il giardino di Villa Aurea, la residenza del capitano inglese che contribuì alla rinascita della Valle dei Templi all’inizio del ’900. Restaurato e sistemato, il giardino offre uno spaccato inedito sull’area archeologica. Tra cespugli e macchia mediterranea, si scoprono i resti di una necropoli paleocristiana con ipogei e tombe ancora visibili. “Un nuovo tassello che aggiungiamo alla visita della Valle dei ...

Il tennista sudcoreano Duckhee Lee è diventato il primo sordo a vincere Una partita in un torneo di livello ATP : Duckhee Lee, sudcoreano di 21 anni, è diventato il primo tennista a vincere una partita in un torneo ATP, l’associazione mondiale che riunisce i tennisti maschi professionisti. Lee ha battuto in due set – 7-6 (4), 6-1 – il tennista

Evelyn Hernández - Una donna di El Salvador che era stata condannata a 30 anni di carcere per un aborto spontaneo - è stata assolta in un nuovo processo : Evelyn Hernández, una donna di 21 anni di El Salvador che era stata condannata a 30 anni di carcere per aver avuto un aborto spontaneo dopo uno stupro di gruppo, è stata assolta dall’accusa di omicidio aggravato. L’assoluzione è arrivata durante

Alarm Phone barca capovolta nel Mediterraneo - temiamo Una strage : Alarm Phone ha lanciato l'allarme su un nuovo possibile naufragio nel Mediterraneo nel quale potrebbero aver perso la vita un centinaio di persone

10 cose da non dire a Una neomamma : Ma dorme la notte?Quanti chili hai preso?Non tenerlo sempre in braccio!Adesso, addio vita socialeMa non lo allatti tu?Posso prenderlo in braccio?Quanto pesa il piccolo?Dovresti essere contenta…Quando torni a lavorare?... e il secondo?Ci sono gli ormoni impazziti, le prime notti in bianco con cui fare i conti e i nuovi ritmi a cui abituarsi: la vita di una neomamma, si sa, almeno all’inizio, può non essere facile. Ma se ai tipici ...

Neonato muore di stenti - i genitori lo chiudono in Una scatola e lo seppelliscono in giardino : Ian Arthur Davies è morto “entro una settimana dalla nascita”. I suoi genitori hanno nascosto la sua nascita, morte e sepoltura fino a quando la polizia ha fatto la terribile scoperta. La notizia è stata pubblicata da Bolton Safeguardian Children Board e recita: ‘È difficile immaginare quanto Baby C (questo il nome che è stato dato al bambino prima dopo la scoperta del cadavere) debba aver sofferto durante una vita così breve e tragica. La ...

Moto3 – Vietti beffato nel rettilineo finale! Ai box della VR46 Una sorpresa per Celestino : il gesto di Valentino Rossi è da applausi : Quarto posto amaro per Celestino Vietti: ai box del Red Bull Ring il bel gesto di Valentino Rossi per il suo giovane pilota Splendida doppietta italiana oggi nella gara di Moto3 al Red Bull Ring: il Gp d’Austria ha regalato nuovamente la vittoria a Romano Fenati, che si è lasciato alle spalle Arbolino e McPhee. Per soli 15 millesimi l’Italia non ha potuto festeggiare un podio tutto tricolore, con Celestino Vietti beffato nella ...

Una società di telecomunicazioni neozelandese bloccherà l’accesso a 8chan : La società di telecomunicazioni neozelandese Spark ha deciso di bloccare l’accesso a 8chan, il controverso sito dove Patrick Crusius aveva pubblicato il suo manifesto razzista prima di compiere la sparatoria di El Paso, in cui sono morte 22 persone. Prima di

Cuneo - speleologo francese intrappolato a 300 metri di profondità in Una grotta del Marguareis. Sul posto il soccorso alpino : Il soccorso alpino sta intervenendo sul massiccio del Marguareis, nella zona di Cuneo, per uno speleologo francese in difficoltà, intrappolato in una cavità a 300 metri di profondità. Si tratta della grotta Fiat Lux. A Briga Alta stanno convergendo le delegazioni di soccorso di Piemonte, Liguria e Toscana, insieme alla commissione di tecnici di disostruzione, necessari visti i tratti particolarmente stretti della cavità. Le condizioni dello ...

Gerusalemme : Trovati i Resti di Una grande città neolitica risalente a 9000 anni fa : Gerusalemme: Ecco i Resti della grande città neolitica risalente a 9000 anni fa Nuovi scavi fatti a Gerusalemme portano alla luce un immenso insediamento preistorico vecchio di 9000 anni considerato il”Big Bang” del Neolitico di Israele. Si tratta di una città neolitica che secondo le prime stime potrebbe essere stata caratterizzata dalla presenza di un […] L'articolo Gerusalemme: Trovati i Resti di una grande città neolitica ...

Strage di El Paso : 20 le vittime - 26 feriti |Una madre uccisa col neonato in braccio : gli ha fatto da scudo - si teme per il marito : Disperata la sorella della vittima: "Dalle ferite su mio nipote pensiamo che la madre gli abbia fatto da scudo".

SNK annuncerà presto Una nuova console Neo Geo : Attraverso un post su Twitter, SNK ha annunciato l'arrivo nel prossimo futuro di una nuova console Neo Geo."Un nuovo hardware Neo Geo di nuova generazione sta per arrivare dopo Neo Geo Mini" si legge nel tweet. "Grazie ad un design moderno, sarete in grado di connetterlo addirittura al Neo Geo Mini. Il nuovo hardware vi fornirà un'esperienza che non avete mai provato finora".Attualmente tutti dettagli in nostro possesso sono questi. Non si sa ...