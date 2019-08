Sesso e tumori | quello alla gola triplicato in 10 anni | colpa del’Hpv

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) I casi di tumore dellacontinuano a crescere in Italia e nel mondo. E nel prossimo decennio, secondo stimermanti, sono destinati ad aumentare in maniera esponenziale. Il principale responsabile è il virus del Papilloma umano (Hpv), un’infezione molto diffusa, trasmessa prevalentemente per via sessuale e nella maggior parte dei casi asintomatica. Ad accendere i riflettori sono gli esperti internazionali coinvolti nel trattamento deidell’orofaringe, che per la prima volta si riuniranno in Italia, a Roma, per il VII Congresso mondiale dell’International Academy of Oral Oncology (Iaoo), in programma dall’1 al 3 settembre. “Negli ultimi 10orofaringei sono aumentati del 300%, soprattutto in relazione all’aumento di infezioni da Hpv, responsabile in Italia del 40% dei casi, percentuale che sale all’85% negli Stati ...