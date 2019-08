Pd-M5s | con il governo giallorosso arriva la supertassa | Zingaretti e Di Maio d' accordo a

Di Maio : «O le nostre proposte o si va al voto» Domani vertice Conte-M5s-Pd | I 20 punti Zingaretti : «Adesso basta ultimatum» : Di Maio presenta i suoi punti «imprescindibili». Orlando (Pd): «Incomprensibile». Delrio: «Ultimatum inaccettabili». M5S: «Ci atterremo alle decisioni di Rousseau: non abbiamo cambiato idee, vogliamo cambiare il Paese»

Governo - i 20 punti consegnati dal M5s a Giuseppe Conte : dal Green New Deal alla tutela degli animali : Le parole di Luigi Di Maio dopo l'incontro di oggi con il Premier incaricato Giuseppe Conte hanno fatto molto discutere e hanno fatto chiudere la Borsa di Milano in rosso, annullando quanto di buono si era verificato in questi giorni, incluso il calo dello spread. Ma cosa vuole davvero il MoVimento 5 Stelle per poter dar vita a un Conte bis con il PD? Di Maio ha detto, testualmente:"Abbiamo riassunto i nostri principali ...

Governo - diretta. Di Maio forza. «Nostre proposte o voto». Ira dem - Palazzo Chigi : «Pd-M5s - percorso per programma condiviso» : Seconda giornata dei colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur battente a...

CONTE - DIRETTA CONSULTAZIONI GOVERNO M5s-PD/ Zingaretti a Di Maio : "Basta ultimatum" : CONSULTAZIONI CONTE DIRETTA video: Pd e M5s chiudono colloqui GOVERNO. Zingaretti a Di Maio: "Basta ultimatum". La replica di Buffagni, le ultime notizie.

Governo - diretta. Di Maio forza la mano con Conte : «Programma M5s o voto». No Pd - scontro sicurezza : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Di Maio : “Il nostro programma è imprescindibile”. Vertice Pd-M5s-Conte : Salvini e Meloni disertano le consultazioni con Conte. Il capo del Movimento: senza i nostri punti nel programma meglio tornare al voto. Borsa in negativo, spread a 177 punti

Esclusivo – ecco il programma di Conte presentato a M5s - Pd e LeU : c’è il taglio dei parlamentari : Il documento Esclusivo, redatto a partire dalle trattative tra Pd e M5S, che contiene probabilmente le linee di indirizzo della diciottesima legislatura, e che fornisce già una mappa delle priorità del Conte bis. I due partiti lo hanno sottoposto al presidente del Consiglio e agli altri partiti che faranno parte del governo.Continua a leggere

Governo - diretta. Di Maio : «Sì a nostro programma o voto». Zingaretti : «Basta con gli ultimatum». Delegazioni Pd e M5s da Conte : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Zingaretti a Di Maio : "Stop ultimatum o non si va da nessuna parte" | Conte - nuovo incontro con le delegazioni Pd e M5s : Zingaretti ha chiesto al premier di recepire le indicazioni del Colle sul decreto sicurezza. Di Maio apre ma non vuole stravolgimenti e consegna a Conte il suo programma in venti punti.

Governo - diretta. Di Maio : «Sì a nostro programma o voto». Lista di 20 punti. Delegazioni Pd e M5s da Conte : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

