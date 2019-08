Matteo Salvini cancellato dal Viminale Il vero biettivo di Conte e Pd | con chi lo

"Salvini sembrava invincibile - ma lo abbiamo mandato a casa" dice Matteo Renzi : “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa ...

Carlo Verdone contro Matteo Salvini. L’attore non si trattiene : Senza troppo peli sulla lingua l'attore 68enne dice la sua sull'attuale crisi di governo e sui vari protagonisti, la frecciatina all'ormai ex ministro è abbastanza chiara. Carlo Verdone è stato nominato dall’Ordine dei Farmacisti del Lazio Carlo “farmacista ad honorem”. L’attore e regista romano coltiva una passione per la medicina fin da quando era piccolo. Le sue conoscenze mediche sono ormai cosa nota, tanto da farlo diventare un punto di ...

Massimo Cacciari : "Il patto Pd-Movimento 5 stelle rischia di giovare a Matteo Salvini" : "Occorre conquistare gli italiani altrimenti Matteo Salvini e tutto il centrodestra avranno davanti una prateria. La loro propaganda sarà martellante. E c’è alle porte la sfida più importante: le Regionali in Toscana e in Emilia-Romagna. Se Salvini vincesse in Emilia-Romagna, il giorno dopo il Pd si

Orban scrive a Salvini : “Caro Matteo non dimenticheremo i tuoi sforzi contro i migranti illegali” : Dopo il tweet endorsement di Trump per il presidente del Consiglio incaricato Conte, è arrivata una lettera scritta da Orban per il ministro degli Interni uscente Salvini: "Noi ungheresi ti consideriamo nostro alleato nella lotta per conservare il patrimonio cristiano europeo e affrontare le migrazioni".Continua a leggere

Open arms - Matteo Salvini : "In arrivo un'altra indagine contro di me per sequestro di persona" : "Porti chiusi a scafisti e Ong, in arrivo un'altra indagine contro di me per sequestro di persona per il caso Open arms", annuncia Matteo Salvini con un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Nessun problema, nessun dubbio, nessuna paura. Difendere i confini e la sicurezza dell’Italia per me è st

Matteo Salvini non incontrerà Giuseppe Conte : Giuseppe Conte prosegue rapidamente verso il bis. Prima i colloqui con Elisabetta Casellati e Roberto Fico, a seguire con il

Matteo Salvini - appello a Mattarella : "Sei ancora in tempo. Furto di democrazia - non vi libererete di me" : "È in corso un Furto di democrazia, io non mollo". Il leader della Lega, Matteo Salvini, su Facebook, attacca frontalmente il governo di Pd e M5s "che non ha la maggioranza nel Paese" e promette battaglia: "State tranquilli, non vi liberate di me con un giochino di palazzo". La tesi è quella del com

Governo - Matteo Renzi sui social : 'Salvini esce politicamente di scena' : L'alleanza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle è ormai sancita. A breve, il Presidente Giuseppe Conte, incaricato da Mattarella per formare il nuovo Esecutivo convocherà un nuovo giro di consultazioni, in modo da scegliere in breve tempo chi farà parte della nuova squadra di Governo. Il Premier non esclude che già nei prossimi giorni possa sciogliere la riserva e presentare i primi nomi dei prossimi ministri che saranno di scena ...

Governo - Matteo Renzi : oggi Matteo Salvini esce di scena : Governo, Renzi: oggi Salvini esce di scena."Guardiamo i fatti. All'inizio di agosto il Paese era in mano a un presunto Ministro dell'Interno

Matteo Salvini scende in piazza il 19 ottobre contro i grillodem : Matteo Salvini non si sente “sconfitto” dopo l’imminente nascita del governo giallorosso. “Facciamo una sana opposizione per qualche mese poi

Matteo Salvini - il colloquio riservato : "I dossier bloccati da Giuseppe Conte - così ora il Pd si prende tutto" : "Dire che Giuseppe Conte è organico al Pd è dire poco. Ed è questo l'incredibile. Se il Pd strappa anche il vicepremier, è un filotto mai visto: hanno tutto dopo aver perso tutte le elezioni. Con un governo che grida vendetta persino in confronto a quello di Monti. Capisco bene che i dem siano preoc

Matteo Salvini scatena il Vietnam in parlamento : l'arma segreta Borghi-Bagnai - può far saltare la maggioranza : E Vietnam sia. Pd e M5s sfidano Matteo Salvini formando il governicchio giallorosso con Giuseppe Conte premier bis e Matteo Salvini già si sfrega le mani: tra Camera e Senato i leghisti faranno letteralmente "impazzire la maggioranza". Il Fatto quotidiano riporta un dettaglio che molti commentatori

Matteo Salvini - la risposta a Conte : "Per loro prima le poltrone - per noi...". Perché non avrà vita lunga : Non sta zitto, Matteo Salvini, e in tv e via social risponde idealmente a Giuseppe Conte. Il premier incaricato annuncia dal Quirinale di aver accettato con riserva l'incarico conferitogli da Sergio Mattarella e quasi Contemporaneamente, su Twitter, il leader della Lega rilancia il proprio intervent

Matteo Salvini e Matteo Renzi - il piano segreto : da nemici ad alleati - salta in aria l'inciucio? : "Italiani ostaggio di 100 onorevoli", ha tuonato Matteo Salvini uscendo dalle consultazioni con il presidente Sergio Mattarella. Il riferimento è ai Renziani che tra Camera e Senato hanno spinto per la nascita di un governo Pd-M5s, sorprendendo tutto lo stato maggiore della Lega. Ma come spesso acca