Martina | ex di Andrea Dal Corso | ' Derideva i programmi da cerebrolesi quando stava con me'

(Di venerdì 30 agosto 2019) L'ex fidanzata diDalTognon, non le ha mandate di certo a dire: rispondendo alle curiosità dei followers su Instagram, la ragazza ha commentato con parole forti la carriera in Tv che il veneto ha intrapreso un annetto fa. La modella, inoltre, ha etichettato come "da" tutti quelli che vanno in onda dalla prima alla sesta rete, quelli che comunemente sono ribattezzati show "trash" (spazzatura) del piccolo schermo. La ex di Dalarrabbiata su Instagram Sono parole al veleno quelle che ha usatoTognon per difendersi da chi l'accusava di incoerenza su Instagram. Dopo aver proposto il gioco "Fammi una domanda", infatti, la modella si è ritrovata a commentare un gossip che da un paio di giorni impazza in rete: l'addio mediatico tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo. Sotto ad una foto nella quale si vede la napoletana che piange ...

