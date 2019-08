Luis Enrique | morta la figlia | da Totti a CR7 | dolore senza fine

Tragedia Luis Enrique : i messaggi di Valverde - Guardiola e del Torino : Tragedia Luis Enrique, arrivano altri messaggi di solidarietà al tecnico spagnolo per la morte della figlia di 9 anni Xana. “Voglio trasmettere tutto il nostro sostegno per lui e inviargli un abbraccio enorme”, è il pensiero dell’allenatore del Barcellona Ernesto Valverde. “Dalla famiglia Manchester City, mio e dalla mia famiglia, mando le più sentite condoglianze a Luis Enrique e alla sua famiglia per la perdita ...

Cos’è l’osteosarcoma - il tumore osseo maligno che ha ucciso Xana - la figlia di Luis Enrique : Una panoramica sull'osteosarcoma o sarcoma osteogenico, il raro tumore maligno primitivo del tessuto osseo. La neoplasia colpisce principalmente giovani e bambini, ma è diffusa anche tra gli adulti con età superiore ai 60 anni. Le cause non sono ancora conosciute, benché siano state trovate associazioni con fattori genetici. La malattia ha ucciso Xana, la figlia di nove anni di Luis Enrique.Continua a leggere

