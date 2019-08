Il governo M5s-Pd non farà nulla per le autonomie dice Attilio Fontana

governo M5S-PD : ecco i possibili punti su cui si baserà l'alleanza : Il premier incaricato Giuseppe Conte sta svolgendo le consultazioni con tutti i partiti e nelle stesse concitate ore il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico stanno delineando un documento programmatico con l'elenco dei punti cruciali alla base di questa intesa che fino ad un mese fa sembra impossibile.Il testo ufficiale è ancora in fase di stesura, ma già dalle prime indiscrezioni sembra confermato che a sancire l'alleanza M5S-PD non ...

governo M5s-Pd - per la maggioranza non c'è bisogno del "pallottoliere" : Il Conte bis al Senato dovrebbe poter contare al momento su 170 voti, che diventano 161 secondo i calcoli più pessimistici...

governo M5s-Pd - consultazioni di Conte : il premier riceve M5s e Pd. I temi sul tavolo : dalla questione dei vice al programma : L’orizzonte è per martedì, al massimo mercoledì. Il presidente incaricato Giuseppe Conte viene descritto come determinato, sereno, consapevole del suo ruolo che lui interpreta sempre come quello di un garante. Entro metà settimana vorrebbe risalire al Quirinale per sciogliere la riserva. Tradotto: in questi cinque giorni deve chiudere lo schema della squadra dei ministri. Primo problema: i suoi vice, ammesso che ci saranno. Le opzioni sono ...

governo - Conte parte tra le crepe M5S : ROMA La frase che conquista la scena è la seguente: «Non sarà un Governo contro ma un Governo per modernizzare il Paese. Realizzerò un Governo nel segno della...

governo - Prodi benedice Conte : “Gli auguro di durare più dei miei governi. Pd-M5s? Una proposta faticosa ma interessante” : “Governo Pd-M5s? Una faticosa e interessante proposta”. Romano Prodi, intervistato da Lucia Annunziata sul palco della Festa dell’Unità di Ravenna, manda il suo augurio all’esecutivo che si sta formando e dice di sperare che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, possa guidare una lunga legislatura: “auguro a Conte di durare più dei miei governi”, ha detto. Chiamato a commentare la recente esperienza di ...

Julia Unterberger : "Vedo troppi maschi tra i nomi di M5s e Pd". Il governo si schianta sul toto-ministri : Il Pd tiene il punto. Nicola Zingaretti, al termine delle consultazioni al Quirinale, ribadisce il sì al bis di Giuseppe Conte, ma «nel segno della discontinuità». Che, tradotto, vuol dire un cambio nella cabina di comando di Palazzo Chigi. Se il premier è indicato dai Cinquestelle (loro ci hanno pr

governo - la diretta – Conte riceve l’incarico : “Esecutivo nel segno della novità. Non sarà ‘contro’ - ma per i cittadini”. Salvini non va alle consultazioni. Delrio : “Ok con M5s - revisione di tutte le concessioni” : “Realizzerò un Governo nel segno della novità” e che “non sarà ‘contro’ ma ‘per’ il bene dei cittadini e per modernizzare il Paese”. Giuseppe Conte al Quirinale ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo esecutivo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd, che ha accettato con riserva. “Voglio un Paese nel quale la pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione, ...

governo - diretta : Conte : «governo contro? No - di novità». Salvini diserterà le consultazioni. M5S fa quadrato intorno a Di Maio : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

governo - diretta : Conte premier incaricato. Primo giorno di consultazioni - domani i big. M5S fa quadrato intorno a Di Maio : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Boschi : il governo è per il Paese ma non ritiro le querele contro M5s : "Il bene per il Paese è evitare l'aumento dell'Iva e i pieni poteri a un uomo instabile come l'ormai ex ministro dell'Interno".

Sondaggi elettorali : scenari politici/ Seggi nuovo governo : Pd-M5s rischio al Senato : Sondaggi politici, scenari elettorali: nuovo Governo Pd-M5s, rischio maggioranza al Senato, decisivi i 'piccoli' di LeU, Autonomie e altri da Centrosinistra

Totonomi ministri Conte bis/ governo Pd-M5s : Di Maio vicepremier o fuori esecutivo? : Totonomi ministri del Conte-bis, Governo Pd-M5s: nodo Di Maio e vicepremier. Un anti-Salvini agli Interni, Spadafora Sottosegretario e Martina al Miur