Bordoni | a fontana di Trevi fenomeno abusivismo dilagante

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Roma – “Con la commissione Commercio abbiamo effettuato un sopralluogo in via delle Muratte nei pressi delladi, in pieno centro storico, per verificare e prendere atto deldell’commerciale. Un controllo, quello di stamattina, piu’ volte sollecitato. Abbiamo chiesto ai vigili urbani di intervenire in maniera forte per applicare le dovute sanzione ed effettuare il relativi sequestri perche’ Roma non puo’ essere la Capitale dell’, purtroppo molto frequente nelle zone particolarmente frequentate dai turisti”. Cosi’ il coordinatore romano di Forza Italia e consigliere capitolino, Davide. “Abbiamo inoltre chiesto- prosegue- il potenziamento di tutte le Forze dell’Ordine al fine di eseguire controlli piu’ frequenti e stringenti. Non possiamo far finta ...

