Yakuza 7 con battaglie in stile JRPG? L' annuncio ufficiale sembra una rivoluzione

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 29 agosto 2019) Che7 sarebbe stato unase lo aspettavano in molti ma sicuramente in pochi pensavano che la serie avrebbe virato con questa decisione verso meccaniche molto diverse da quelle a cui l'IP di SEGA ci ha abituati.L'di questo nuovo capitolo che sarà il primo vero titolo post Kazuma Kiryu, è stato mostrato in quel di Tokyo e proporrà un nuovo protagonista, Ichiban Kasuga, un nuovo setting, Yokohama ma anche un nuovissimo sistema di combattimento. I primi materiali del giocono infatti parlare chiaro: dimenticate l'anima profondamente action/brawler per accogliere quelle cheno a tutti gli effetti degli scontri a turni in.Al di là del trailerche trovate qui di seguito, immagini e video condivisi attraverso Twitter parlano chiaro per quanto riguarda le meccaniche del progetto.Leggi altro...

carstairsjem : @aryaforestfawn Ne parlavo l’altro giorno con delle ragazze che seguo: c’è una trilogia di libri in cui l’antagonis… - BabyAlexiel : @Consu_Maknae_ Lo è :') È praticamente Chuuya ma con 25 cm in altezza di più Anche Samatoki poi è uno Yakuza???? - catty8323 : @ElBuffi82 Sono in ballo con Yakuza e con Persona 5 da anni. Godo piano piano insomma -