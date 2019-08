Papetura e il suo magico mondo di carta realizzato a mano in un nuovo trailer

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 29 agosto 2019) È il momento di uno di quei giochi indie che ti fa innamorare al primo sguardo grazie soprattutto a una componente artistica fuori scala che si basa su un'idea potenzialmente folle ma estremamente affascinante.è un puzzle adventure che punta con decisione sull'atmosfera e su uno stile particolarissimo garantito dal lavoro certosino di un gruppo di artisti che ha creato il titolo lavorando e manipolando ala. Le creaturine Pape e Tura cercheranno di salvare questo meraviglioso ma fragile universo affrontando mostruosità che proveranno a seminare il caos bruciando tutto ciò che li circonda.Il team polacco di Petums è tornato a parlare nuovamente della propria creatura rivelando un artista d'eccezione che si occuperà della colonna sonora di: Tomas Dvorak, meglio conosciuto come Floex. Per chi non lo conoscesse si tratta del compositore che in questi anni si è ...