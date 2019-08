Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 29 agosto 2019) E' iniziato il countdown per ilspettacolo del 7, aldi Roma, quando icelebreranno i loro 10 anni di carriera. Unadella musica, con ospiti, sorprese, e arrangiamenti originali. Come annunciano, ad askanews, gli stessi componenti della band. Marco Primavera è il batterista, co-fondatore di: "Sarà un concerto slegato da tutto quello che abbiamo fatto finora, una, un evento unico. E' una cosa totalmente diversa dai tour che abbiamo fatto fino adesso".Marco Musella, detto "rissa", è il chitarrista, altro cofondatore della band. "Oltre che un concerto sarà la nostra, sarà un evento per noi pazzesco, non è un concerto come gli altri, un evento in cui festeggiamo la nostra storia, abbiamo delle sorprese". "Ilè la location migliore di Roma, forse anche il Colosseo non era male, ma non si ...

ceccamo : Il 7 settembre al Circo Massimo Thegiornalisti: una grande festa - StefaniaTriaca : RT @ALESSIO_ARGIOLA: La trasmissione riprende a Settembre dalle 7 alle 9 (palinsesto tradizionale). Questa settimana serie speciale di circ… - ALESSIO_ARGIOLA : La trasmissione riprende a Settembre dalle 7 alle 9 (palinsesto tradizionale). Questa settimana serie speciale di c… -