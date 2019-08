Giuseppe Conte | il commissario Ue Oettingher conferma il golpe anti-Salvini | Ora

Chi è Giuseppe Conte - il presidente incaricato da Mattarella per il governo PD-M5S : È iniziato ufficialmente il percorso verso Conte-bis: dopo la crisi di governo innescata in pieno agosto, il Movimento 5 Stelle e il PD hanno formato una nuova maggioranza in Parlamento. Il premier continuerà a essere Giuseppe Conte, che negli ultimi giorni ha ricevuto l'endorsement di Donald Trump a seguito del G7 di Biarritz. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su Giuseppe Conte: il curriculum accademico e professionale, l'attività politica, la ...

Politica – Mattarella ha deciso : Giuseppe Conte incaricato di formare il nuovo governo : Dopo un’ora di colloquio avvenuto al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incaricato il premier uscente, Giuseppe Conte, di formare il nuovo governo Alle 9.30 di questa mattina, puntuale Giuseppe Conte si è presentato al Quirinale per un colloquio con Sergio Mattarella: sul tavolo la possibilità di formare un nuovo governo, formato dalla maggioranza Movimento 5 Stelle e PD. Dopo un’ora di discussione, ...

Giuseppe Conte ha ricevuto l’incarico : Ha detto che "accetta con riserva" e tra poco terrà un breve discorso: la fiducia al nuovo governo potrebbe essere votata già la prossima settimana

Giuseppe Conte - il piano segreto. Altro che premier - la confidenza : vuole diventare il nuovo Romano Prodi : Si parte con la "amalgama" e si finisce con la "coalizione". Giuseppe Conte si tradisce in fretta. Un retroscena del Corriere della Sera riferisce come le ambizioni dell'ex avvocato del popolo non si esauriscano con il ruolo di "premier-bis". Resterà a Palazzo Chigi appoggiato dal M5s e sostituendo

Giuseppe Conte e Maria Elena Boschi : secondo indiscrezioni i due sarebbero amici da tempo : In una giornata decisiva come oggi, in cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceverà con molta probabilità l'incarico per formare il nuovo governo dal presidente Sergio Mattarella, trapelano interessanti indiscrezioni, già circolate oltretutto nella primavera del 2018, a proposito di un'amicizia tra il premier Conte e l'ex ministro del PD Maria Elena Boschi, confermata in una dichiarazione dello scorso anno dall'ex segretario del PD ...

Giuseppe Conte - "il premier amico di Maria Elena Boschi". Quella voce maliziosa : così è nato l'inciucio col Pd : Oggi è il giorno di Giuseppe Conte, che alle 9.30 al Quirinale riceverà dal presidente Sergio Mattarella l'incarico-bis da premier. Dopo 14 mesi alla guida di un esecutivo con Lega e M5s, l'ormai ex avvocato del popolo cambia con disinvoltura casacca e al verde sostituisce il rosso del Pd. E allora

Giuseppe Conte spavaldo : acquisti senza freni per "le esigenze" del premier. Il bis vicinissimo? : Mentre il Pd e il Movimento 5 Stelle si tirano i capelli per accaparrarsi più poltrone possibili, c'è qualcuno che è ben certo di non lasciare la sua. Giuseppe Conte è così convinto di rimanere a Palazzo Chigi che, in data 21 agosto (in piena crisi di governo), ha fatto pubblicare sul sito del gover

Sondaggi Ipsos : molto alto il consenso per Giuseppe Conte - stabile al 52% : Nelle ultime settimane il quadro fotografato dai Sondaggi politici parla di una realtà in continua e dinamica evoluzione: in un Sondaggio Ipsos, pubblicato poche ore fa dal Corriere della Sera, rimane stabile la fiducia in Giuseppe Conte, mentre è in calo la popolarità di Matteo Salvini. La fiducia più alta, da parte degli italiani, è verso il Capo dello Stato Sergio Mattarella. I dati L'ultimo mese è stato negativo per Matteo Salvini, e non ...

Il 61% ha fiducia in Giuseppe Conte E il governo parte con il 47%. I dati : Il governo M5S-Pd guidato da Giuseppe Conte, che salvo colpi di scena dell'ultima ora sta per nascere, parte con la fiducia del 47% della fiducia degli italiani. Contrario all'esecutivo giallo-rosso il 43% mentre "non sa" il 10%. Sono i risultati del sondaggio realizzato... Segui su affaritaliani.it