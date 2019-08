Formula 1 – Giornata di annunci a Spa | Ocon ritorna ufficialmente in una monoposto | sarà

Fonte : sportfair

(Di giovedì 29 agosto 2019)torna in F1:ato l’accordo con la Renault, dal 2020compagno di Ricciardo La notizia era nell’aria da tempo e oggi è arrivata l’ufficialità: Estebantorna in1. Dopo l’o della conferma di Bottas in Mercedes è arrivato quello dell’ingaggio da parte di Renault del pilota francese, che farà coppia con Daniel Ricciardo.prenderà dunque il posto di Nico Hulkenberg dopo il ballottaggio con Bottas per il posto in Mercedes al fianco di Hamilton. Contratto pluriennale perche ritrova il sorriso e tornerò a guidare unanel Mondiale di F1. “Innanzitutto, sono molto orgoglioso di diventare un pilota Renault. Sono cresciuto a Enstone, iniziando con Lotus nel 2010 e poi con Renault. Sono molto legato a questa squadra e a tutti coloro che vi lavorano; sono quelli che mi hanno aperto le porte del ...

filippo898 : RT @Italiaracing: Presentata la Porsche 99X che debutterà in Formula E nella stagione 6 affidata ad André Lotterer e Neel Jani: #PorscheFor… - Italiaracing : Presentata la Porsche 99X che debutterà in Formula E nella stagione 6 affidata ad André Lotterer e Neel Jani:… - maurisso : Ieri a pranzo ed a cena avevamo mangiato la carne e le frattaglie di #wagyu nella formula #yakiniku. Sono stati dei… -