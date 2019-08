C' è stato un incendio nel ministero della Giustizia

Fonte : agi

(Di giovedì 29 agosto 2019)mercoledì sera alle 23 all'interno di un seminterrato delin via Arenula, nella Capitale. Il principio di, scaturito per cause accidentali, sarebbe partito da una cabina elettrica. Sul posto, chiamati dalla polizia Penitenziaria, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'ala del seminterrato colpita dalle fiamme e' stata interdetta.

SkyTG24 : Il filmato, diventato virale sui social per l'allarme incendi in Amazzonia, in realtà è stato girato vicino a Belo… - colo_ora : RT @CBugliano: ?? PREVENZIONE INCENDI Completato il piano prevenzione #incendio attuato quest'anno a maggio. Proprio ieri è stato tagliato l… - memelencia : RT @CBugliano: ?? PREVENZIONE INCENDI Completato il piano prevenzione #incendio attuato quest'anno a maggio. Proprio ieri è stato tagliato l… -