Cacciari è convinto che il governo M5s-Pd farà il gioco di Salvini

(Di giovedì 29 agosto 2019) “Occorre conquistare gli italiani altrimentie tutto il centrodestra avranno davanti una prateria. La loro propaganda sarà martellante. E c'è alle porte la sfida più importante: le Regionali in Toscana e in Emilia-Romagna. Sevincesse in Emilia-Romagna, il giorno dopo il Pd si scioglierebbe come neve al sole”. È preoccupato il professor Massimo, filosofo e politico, ex sindaco di Venezia, per come è andato formandosi questo. Un anno fa faceva il tifo per un'alleanza tra M5S e Pd, ma oggi “questonon nasce dopo un serio lavoro preparatorio” analizza il professore in un'intervista a La Stampa di Torino. “Occorre lavorare a fondo, con iniziative di base, per arrivare qui dove siamo arrivati” prosegue, il quale ritiene che “ora la cosa peggiore sarebbe mostrare agli italiani che si tratta di un'operazione di pura sopravvivenza del ceto ...

