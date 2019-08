Meghan Markle e Harry si separano da William e Kate | cosa è stato deciso con un documento

Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 28 agosto 2019)sempre più distanti da. Le due coppie, prima impegnate insieme nella stessa fondazione, ora avranno ognuna un ente benefico proprio. La Royal Foundation of Duke and Duchess of Cambridge & Duke and Duchess of Sussex, ora è diventata semplicemente The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge., dunque, gestiranno un proprio ente benefico, la Sussex Royal Foundation. Sebbene fonti di Palazzo assicurino che si tratti di semplice burocrazia, la circostanza sembra confermare le voci su nuovi dissapori tra fratelli e rispettive consorti.

zazoomblog : Meghan Markle la regina Elisabetta contro il principe Harry: «Questo non lavrete mai...» - #Meghan #Markle #regina… - claudiog70a2013 : Meghan Markle: la Regina ha detto No! - leggoit : Meghan Markle, la regina Elisabetta contro il principe Harry: «Questo non l'avrete mai...» -