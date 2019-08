Mare Di Notte è il nuovo singolo di Clementino | una ballata introspettiva che ricorda

Sardegna - in un letto a bordo strada per trascorrere la notte con vista Mare : È successo a Cala Gonone, in uno degli scorci più belli della costiera. La coppia di turisti multata al risveglio dal comune di Dorgali

Sardegna - turisti mettono un letto a bordo strada per trascorrere la notte con vista Mare. Multati : Due ingenui turisti hanno piazzato un letto con tanto di lenzuola a bordo di una strada con vista mozzafiato sul mare di Cala Gonone, frazione di Dorgali, sulla costa centro orientale della Sardegna. Per questo sono stati Multati dalla polizia municipale.Continua a leggere

Open Arms - diciottesima notte a bordo per 107 migranti. In 356 sulla Ocean Viking - in Mare aperto da dieci giorni : diciottesima notte a bordo della Open Arms per i 107 migranti rimasti a bordo della nave spagnola. Ancora incerto il luogo dove sbarcheranno. Domenica sera, dopo che la ong ha rifiutato l’offerta del premier spagnolo Pedro Sanchez di attraccare nel porto di Algeciras, distante circa sei giorni di navigazione da Lampedusa, dalla Spagna è arrivata una nuova proposta: un porto delle Baleari, a Palma di Maiorca o a Minorca, più vicino rispetto ...

PIERO ANGELA/ 'Il lancio? Un Mare di fiamme e di fumo' - Quella notte sulla Luna - : PIERO ANGELA ripercorre l'alLunaggio a 50 anni dal primo sbarco dell'uomo sulla Luna. 'Andrai a New York per seguire la diretta su un grande schermo'.

Incendi - notte di paura nel Trapanese : evacuato via Mare villaggio turistico - “ci sono stati momenti di paura” : “Ci sono stati momenti di paura, ma siamo riusciti a mantenere la calma e a portare in salvo in poco tempo tutti i turisti“: lo ha raccontato all’Adnkronos Leandro Lupo, un animatore del villaggio turistico Calampiso di San Vito Lo Capo (Trapani) che nella notte è stato minacciato da un Incendio. Oltre 400 turisti, come conferma la Prefettura, sono stati fatti evacuare con le barche e i gommoni di Guardia costiera e di privati. ...

Fuoco e paura a San Vito - campeggio evacuato via Mare nella notte : paura nel Trapanese per un vasto incendio alimentato dallo Scirocco. Le fiamme e le alte temperature hanno prodotto uno scenario da inferno. nella notte è stato attivato in prefettura il Centro di coordinamento soccorsi per il coordinamento delle operazioni di spegnimento del rogo di vaste proporzioni, divampato verso le 2 nel Comune di San Vito Lo Capo. Le operazioni di spegnimento, rivelatesi complesse per il vento, hanno interessato una ...

**Incendi : notte di paura a San Vito - evacuato via Mare villaggio turistico** : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - notte di paura a San Vito Lo Capo, nel trapanese, dove un intero villaggio turistico è stato evacuato via mare a bordo di gommoni e barche a causa di un vasto incendio che ha lambito le zone che ospitano degli appartamenti. Gli oltre 700 ospiti del villaggio 'Calampiso

Terribile incidente nella notte! L’auto finisce in Mare - muore una 24enne : La scorsa notte in località Foce Varano si è verificato un Terribile incidente, dove una ragazza di appena 24 anni ha perso la vita. A quanto pare la Fiat Panda sulla quale si trovava la ragazza, in compagnia del fidanzato, sarebbe per circostanze ancora da chiarire finita nel canale in prossimità della zona balneare di Ischitella. Per la ragazza non c’è stato nulla dal fare mentre il ragazzo si è miracolosamente ...

Notte Rosa 2019 San Mauro Mare : cosa fare - programma - eventi - concerti - feste : Notte Rosa 2019 SAN Mauro Mare. Anche quest’anno il capodanno dell’estate colorerà tutto il weekend del 5-6-7 luglio. La nuova edizione della manifestazione porterà in tutta la Riviera Romagnola feste, eventi, concerti per tutte le età. TUTTO SULLA #NotteRosa Notte Rosa 2019 San Mauro Mare: cosa fare, eventi, concerti, feste Venerdì 5 luglio la Notte Rosa 2019 partirà alla grande in tutte le spiagge della Riviera Romagnola. Tra ...

Notte Rosa 2019 Gatteo a Mare : cosa fare - programma - eventi - concerti - feste : Notte Rosa 2019 Gatteo A Mare. Anche quest’anno il capodanno dell’estate colorerà tutto il weekend del 5-6-7 luglio. La nuova edizione della manifestazione porterà in tutta la Riviera Romagnola feste, eventi, concerti per tutte le età. TUTTO SULLA #NotteRosa Notte Rosa 2019 Gatteo a Mare: cosa fare, programma, eventi, concerti Venerdì 5 luglio la Notte Rosa 2019 partirà alla grande in tutte le località della Riviera Romagnola. A Gatteo a ...

Calabria - traghetto fermo in Mare nella notte con 250 passeggeri. “Non ci hanno dato assistenza né informazioni” : Duecentocinquanta persone sono state ferme tutta la notte in mare, al largo delle coste tirreniche della Calabria, sul traghetto Egnazia per un’avaria meccanica. La nave della compagnia Grimaldi era partita da Salerno ed è diretta a Catania. “La nave è spenta – hanno raccontato alcuni passeggeri durante il blocco – funzionano soltanto le luci di emergenza, non c’è acqua e non è possibile usare i bagni”. ...

Traghetto fermo in Mare tutta la notte : l'odissea dei passeggeri : Il Traghetto "Egnazia" della compagnia Grimaldi è partito da Salerno ed è diretto a Catania. A bordo ci sono 250 passeggeri...

Catania - traghetto Grimaldi per la Sicilia in avaria. Fermo in Mare da tutta la notte - paura per 250 passeggeri : «Non abbiamo acqua e corrente» : Il traghetto 'Egnazia', della compagnia Grimaldi, con 250 persone a bordo, partito la notte scorsa da Salerno diretta a Catania, è Fermo da molte ore in mare diretto verso la Sicilia....