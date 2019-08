Libri sotto un cielo di stelle a Scicli

5 Libri da leggere sotto l’ombrellone con l’offerta del Prime Day di Amazon : Il Prime Day 2019 è arrivato, e non riguarda soltanto prodotti di elettronica: in occasione dell'evento promozionale, i clienti Amazon Prime potranno ricevere un buono sconto da 10€ con l'acquisto di almeno 20€ in libri. Ecco come approfittare della promozione e 5 consigli di libri da leggere sotto l'ombrellone.Continua a leggere