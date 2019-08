Cemento e ambiente | qual è la sfida più grande che aspetta il nuovo governo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) L’Italia di oggi ha bisogno di una vocazione.cosa che la rappresenti e colleghi il passato al futuro. L’identità a un progetto. Che cosa meglio dell’? Ilgiallo-verde è finito. Il suo piùmerito è stato proprio questo: finire. Farci aprire gli occhi e mostrarci cosa rischiavamo di diventare.i occasioni stavamo perdendo. Sono stati mesi cupi, ma per fortuna non si può vivere di sola rabbia. Le persone hanno bisogno di speranza. L’esecutivo dominato da Matteo Salvini ci faceva coltivare incubi, non sogni. Ora toccherà forse a ungiallorosso per la gioia dei romanisti. Ed è tutto da dimostrare che riesca a farci sognare. Ma per provarci dovrà, appunto, trovare un filo conduttore. Una vocazione, per l’azione politica e per il Paese. IlConte 1 nella tutela dell’strettamente intesa è stato meno ...

