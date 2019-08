Brad Pitt a Venezia offre una lezione di stile normcore

Brad Pitt arriva a Venezia. Fan impazzite : Brad Pitt è arrivato alla 76Esima mostra del cinema di Venezia, che si terrà fino al 7 settembre. Per l’occasione, Pitt ha scelto di indossare un outfit semplice che abbraccia perfettamente la sua figura scolpita: una t-shirt verde militare e jeans scuro. Il tutto arricchito da un orologio, alcuni bracciali, un anello e il berretto e gli occhiali che lo accompagnano in quasi tutte le sue apparizioni pubbliche. Ad accoglierlo, ...

Venezia 76 - tutti gli arrivi delle star. Si inizia con Brad Pitt : Venezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle star Venezia 76, tutti gli arrivi delle starI primi sbarchi sono stati da super star. A cominciare, come da tradizione, dalla madrina. Alessandra Mastronardi ha attraversato il molo dell’hotel Excelsior, dando così il via alla 76esima edizione della ...

Gli ultimi tre anni? Non sono stati facili. Angelina Jolie torna a parlare del divorzio da Brad Pitt : In una recente intervista Angelina Jolie torna a parlare del suo divorzio da Brad Pitt raccontando quanto è stato difficile affrontare quel triste momento. Intervenuta al D23 Expo, uno degli eventi più attesi dai fan della Disney, Angelina Jolie è stata uno dei volti di punta alla kermesse cinematografica, perché presente sia nel sequel di Maleficent che nel nuovo film della Marvel dal titolo The Eternals. E intercettata da E!News, ...

Il giubbino di jeans dell'autunno è quello di Brad Pitt in «Once Upon A Time In ... Hollywood» : Viviamo in un mondo in cui tutte le cose degli anni '60 sono andate ben oltre l'essere considerate rétro. Al contrario sono diventate le basi, dei punti di riferimento. Prendiamo il look di Sharon Tate, dolcevita e stivali, è considerato un look da ufficio standard, il look boho è diventato mainstream e la contraparte maschile è la perfetta combinazione di giubbino di jeans, jeans di papà, stivali e camicia ...

Kristen Dunst : Baciare Brad Pitt? È stato disgustoso : Di recente Kristen Dunst è stata interrogata della sua esperienza sul set con Brad Pitt e rivela di non conservare un bel ricordo del periodo in cui ha girato "Intervista Col Vampiro". Non conserva un buon ricordo di "Intervista col Vampiro". L’attrice Kristen Dunst, ora lanciatissima nel firmamento delle star di Hollywood, in un recente intervista che ha rilasciato al tabloid cinemablend.com, rivela un aneddoto alquanto scomodo di ...

Brad Pitt alla prima di C’era una volta a Hollywood : Fan in delirio a Città del Messico per Brad Pitt. L'attore si è presentato alla prima del film C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino con un completo color sabbia e cappello tipo Panama in paglia. Sorridente e elegantissimo non si è sottratto alle richieste dei moltissimi messicano che gli hanno chiesto autografi e gli immancabili selfie.

Jennifer Aniston sta uscendo di nuovo con Brad Pitt? : Secondo alcune fonti molto vicine all'attrice, Jennifer Aniston avrebbe ripreso i contatti con l'ex marito Brad Pitt. Jennifer Aniston è di nuovo al centro di una serie di pettegolezzi che la vuole al fianco dell'ex marito Brad Pitt. Secondo quando riportato da Entertainment Tonight, l'ex star di Friends si è avvicinata all'ex dopo i festeggiamenti per il suo cinquantesimo compleanno, lo scorso febbraio. Una data che è coincisa anche ...

Brad Pitt oggi e come invecchiare bene : Vedere Brad Pitt «rinascere» nel film C'era una volta... a Hollywood, l'ultima fatica cinematografica di Quentin Tarantino che sarà nelle sale italiane a metà settembre, è stata una piacevole sorpresa. Sì perché l’attore, prima, durante e dopo il divorzio da Angelina Jolie, non aveva un aspetto bellissimo. O meglio, nell'era dei Brangelina non era al top come al suo solito. oggi, red ...

Brad Pitt e Bradley Cooper - due single a teatro! : Brad Pitt e Bradley Cooper amici single che vanno all’opera insieme! Brad Pitt e Bradley Cooper escono insieme e dimenticanoL'articolo Brad Pitt e Bradley Cooper, due single a teatro! proviene da TenaceMente.com.

Liv Tyler - da principessa degli elfi a moglie dell'astronauta Brad Pitt : Quando, lo scorso 26 novembre, è morto Bernardo Bertolucci, Liv Tyler gli ha dedicato un messaggio commuovente su Instagram: in effetti, è stato proprio il regista italiano a lanciare l’attrice nel panorama delle star. Liv, a breve tra le protagoniste di Venezia76 con il film Ad Astra, aveva 19 anni quando interpretò il ruolo iconico nella pellicola Io ballo da sola (1996) del maestro Bertolucci, alle spalle solo parti ...

Brad Pitt e Bradley Cooper : i due dicono addio all'alcol e si consolano all'opera : Sarebbero definitivamente archiviate le serate trascorse ai bar per Brad Pitt e Bradley Cooper: i due divi hollywoodiani si concedono del relax all'Hollywood Bowl. Reduci dalla rottura con le loro rispettive compagne, Angelina Jolie e Irina Shayk, Brad Pitt (55 anni) e Bradley Cooper (44 anni) si consolerebbero da buoni amici, preferendo serate tranquille, all'insegna di concerti dell'opera, alle serate nei locali colmi di belle ...

Lena Dunham bacia Brad Pitt - ma è giallo su quanto accaduto alla premiere del film di Tarantino - : Carlo Lanna Scatta il bacio fra Lena Dunham e Brad Pitt alla premiere del nuovo film di Tarantino, ma il gesto sarebbe stato già premeditato dalla stessa attrice Il cast del nuovo film di Quentin Tarantino è in giro per l’Europa a promuovere "C’era una volta … in Hollywood". La notizia che ha fatto il giro del web però è un’altra e riguarda Lena Dunham, attrice e scrittrice di successo, e Brad Pitt, nel cast insieme a Leonardo ...

