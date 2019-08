Amici scomparsi a Piacenza | si ipotizza il sequestro di persona

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Aproseguono le ricerche di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli. La coppia diè scomparsa da tre giorni e la Procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi didi, contro ignoti. I due sono stati visti per l'ultima volta all'Osteria del Lupo a Ciriano sulle colline piacentine, tre giorni fa, a pranzo. Da allora si sono perse le tracce di Elisa e Massimo, 28 anni lei e 45 lui: né gli, né i familiari hanno avuto più notizie. Secondo le prime ricostruzioni, Sebastiani sarebbe uscito di casa senza portare con sé il telefono e senza macchina; successivamente sarebbe stato visto con i vestiti bagnati, nel pomeriggio di domenica. La passione per l'agricoltura accomuna i due: lui è un tornitore meccanico, lei lavora nell'ambito finanziario come impiegata. Da tre giorni nessuna traccia L'allarme della scomparsa è partito da un familiare del 45enne e ...

