Alle ore 18 in diretta con EuroLive | Speciale Gamescom 2019

Sinisa Mihajlovich dimesso dall'ospedale - i medici : "L'Allenatore è in buone condizioni generali" : Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'ospedale Sant'Orsola. Il tecnico del Bologna ha completato il primo ciclo di chemioterapia per curarsi dalla leucemia. "L'allenatore serbo - rende noto il policlinico - è in buone condizioni generali". Mihajlovic, che a sorpresa si è seduto in panchina domenica

Apicoltore italiano assalito dAlle api : muore per choc anafilattico : Luca Sablone Francesco Ruini era in missione in Africa. Il cordoglio del mondo associativo: "Capace, generoso e sempre pronto ad aiutare" È morto Francesco Ruini, Apicoltore di Reggio Emilia: dopo essere stato assalito dalle api, il 66enne ha perso la vita per choc anafilattico. La tragedia si è consumata lunedì in Ghana, dove stava insegnando il suo mestiere ai colleghi del posto. Sono risultate inutili tutte le operazioni di ...

Le notizie del giorno – Calciatore sviene in Allenamento - le condizioni di Sarri - le fasce della Champions : Calciatore sviene IN allenamento – Brividi nelle ultime ore nel calcio italiano. Secondo quanto riportato da alcuni siti locali durante l’allenamento odierno della Casertana, il Calciatore Malik Lamè ha perso i sensi svenendo in campo, tanta paura tra i compagni di squadra che si sono spaventati dopo aver visto il difensore crollare in terra. Il Calciatore è stato trasportato d’urgenza (LE condizioni DEL GIOCATORE) LE condizioni DI ...

Trapani-Venezia : il match sabato 31 agosto Alle ore 21 su Dazn : Il primo turno di Serie B è già andato in archivio: non ha portato gioie a Trapani e Venezia, entrambe sconfitte rispettivamente da Ascoli e Cremonese e già costrette a rincorrere per raggiungere i propri obiettivi. I siciliani non sono riusciti a festeggiare il ritorno in cadetteria dopo aver vinto i playoff di C: 3-1 il risultato al 'Cino e Lillo Del Duca', frutto delle reti di Scamacca, Da Cruz e dell'autogoal di Luperini da una parte, e ...

Condizioni Sarri - le ultime sullo stato di salute dell’Allenatore della Juventus : La Juventus è reduce dal successo in trasferta contro il Parma, 0-1 il risultato finale grazie alla rete messa a segno dal difensore Chiellini, in panchina assente l’allenatore Maurizio Sarri a causa della polmonite. Le Condizioni dell’allenatore bianconero migliorano sensibilmente ma al momento non è prevista alcuna modifica al piano di guarigione concordato con i medici, il rientro è previsto dopo la pausa per le Nazionali. ...

?M5S-Pd - 4 ore di vertice. Nuovo incontro Alle 11. Ma Di Maio : «Se non dicono sì a Conte inutile vedersi» : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

Matthijs de Ligt ancora in panchina - Koeman non è preoccupato : "Rispetto la decisione dell'Allenatore" : La prima gara del campionato l'ha vissuta dalla panchina, osservando i compagni Chiellini e Bonucci protagonisti al centro della difesa bianconera. ancora quindi non ha fatto il suo esordio ufficiale il 20enne olandese Matthijs de Ligt, acquistato dalla Juventus questa estate per circa 75 milioni di

Il conduttore radiofonico Joe Walsh si è candidato per sfidare Trump Alle primarie del Partito Repubblicano : Il conduttore radiofonico conservatore ed ex parlamentare statunitense Joe Walsh è diventato il secondo sfidante di Donald Trump per le primarie del Partito Repubblicano, dopo l’ex governatore del Massachusetts Bill Weld. Walsh ha 57 anni ed è stato deputato alla Camera per