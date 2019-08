Mamma rapisce figlio di 6 anni per portarlo via dall’ex marito | lo uccide e si suicida

Mamma rapisce la figlia di 4 anni e la consegna a un pedofilo : «Voleva fare un dispetto all’ex» : rapisce la figlia di 4 anni al suo ex e la consegna nelle mani di un pedofilo. Carmen Howe, 23 anni, è stata arrestata a New Orleans, dopo che la polizia ha trovato la bimba a centinaia di chilometri di distanza da casa sua, dove avrebbe dovuto stare con il papà. Dopo la denuncia dell’uomo sono state avviate le ricerche che hanno mostrato che la piccola era nelle mani di un pedofilo in Texas, così sono scattate subito le operazioni per ...