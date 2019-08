Instagram sta per lanciare Threads | un’app di messaggistica complementare

Canalis e la Corvaglia sempre più lontane : Elisabetta si diverte con la Balti su Instagram : Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono sempre più lontane, mentre la modella sarda si diverte su Instagram con Bianca Balti. Inseparabili sin dai tempi di Striscia la Notizia, secondo alcune indiscrezioni le due ex veline avrebbero litigato. Una discussione, avvenuta qualche mese fa, che le avrebbe portate ad allontanarsi irrimediabilmente. Un’amicizia, quella fra Elisabetta e Maddalena, che dura da tantissimi anni e che aveva ...

Le lezioni di vita che apprendiamo dall’account Instagram di Rihanna : 1. Stringi un patto di sorellanza con la tua Bff2. Via libera alle 50 sfumature sulle labbra3. Sii onesta sempre con te stessa e con gli altri4. Indossa quello che senti, dove vuoi e come vuoi5. Sii ironica6. Sii una donna indipendente7. Difendi ciò che per te è giusto (in ogni modo)8. Shine bright like a diamondFidati di noi: l’account Instagram di Rihanna è il miglior libro motivazionale di sempre. Di quelli che vedi sempre online e ...

Eva Riccobono tra Instagram - il figlio e Matteo Ceccarini : Eva Riccobono, 36 anni, palermitana, top model e attrice - protagonista della pièce Coltelli nelle galline appena premiata al Festival dei 2Mondi di Spoleto - vive in Inghilterra con il marito (il dj, sound designer e produttore musicale Matteo Ceccarini) e con il figlio Leo, di 5 anni. Sul numero di GQ di settembre Eva Riccobono racconta la sua nuova carriera in teatro, iniziata nel 2017 dopo aver sfilato per tutti i maggiori brand ...

Uccide il migliore amico e confessa su Instagram : «L’ho fatto per amore - non doveva impicciarsi» | Video : L'omicidio è avvenuto intorno alle 2 di notte fuori da un pub in zona Campagnola, vicino a Borgo Ticino. La vittima è Yoan Leonardi, suo coetaneo

Chiara Ferragni nuda su Instagram. L'Influencer senza reggiseno fa impazzire il web. E prende in giro i troll : «Ma sei una madre...» : Una Chiara Ferragni nuda e sexy come non mai. La influencer, moglie di Fedez, ha infatti mandato in estasi i suoi follower mostrandosi in una foto senza reggiseno, rendendo Instagram e i...

Mara Venier furiosa con un hater. Attacca il marito su Instagram e lei sbotta : “Scusa - ma devo mandarti affan****” : Mara Venier non le manda a dire. Attaccata sui social dopo aver pubblicato una foto insieme al marito, con cui è sposata dal 2006, la conduttrice ha risposto ai fan che l’accusavano di averlo scelto solo perché ricco. “Se lui fosse stato povero non te lo saresti filata nemmeno di striscio” ha scritto un utente. “Amore della zia scusa ma ti devo mandare affa*****ooooooooooooooooooooooooooo!”, ha subito commentato di rimando la Venier, ...

Katia Follesa - 'gambe pelose' su Instagram/ Foto col marito : 'Sembro Gisele Bundchen' : Katia Follesa si diverte a postare su Instagram l'immagine delle 'sue' gambe pelose. Lo scherzo social fa impazzire i follower

Sofija sensuale su Instagram : gli scatti della ex di Ljajic - : Fonte foto: Instagram Sofija MilosevicSofija sensuale su Instagram: gli scatti della ex di Ljajic 1Sezione: Spettacoli Tag: FC Inter Marco Gentile Gli scatti di Sofija Milosevic la ex fidanzata di Adem Ljajic, ex attaccante di Roma ed Inter Persone: Adem Ljajic ...

Ariana Grande sexy su Instagram - : Fonte foto: InstagramAriana Grande sexy su Instagram 1Sezione: Spettacoli Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Ariana Grande: ecco la popstar in uno scatto su Instagram in cui si mostra con un completino fetish davvero esplosivo Ariana Grande super sexy con un completino fetish su Instagram. Ecco il selfie realizzato dalla popstar, che mette in evidenza la sua carica sensuale. Molti gli altri scatti della ...

Barbara d'Urso - che gaffe : lo slip scivola giù nel video pubblicato su Instagram : La conduttrice si immortala in piscina, mentre prova a salire su un materassino da mare, ma il costume da bagno fa una...

Novara - diretta su Instagram dopo aver ucciso il rivale in amore : “Lui ha sbagliato tutto” : Non solo ha confessato su Facebook l'omicidio di un suo coetaneo e rivale in amore, ma ha anche registrato una diretta su Instagram poco dopo aver compiuto quel gesto. Si aggrava la posizione di Alberto Pastore, che la scorsa notte ha ucciso a coltellate il 23enne Yoan Leonardi all'esterno della discoteca Aeroplano di Borgo Ticino, a Novara.\\ "Eh ragazzi, come ben sapete io ho fatto una cazzata e adesso sto pensando a come suicidarmi perché non ...

Mara Venier perde le staffe su Instagram e manda a quel paese un utente polemico : Mara Venier continua ad essere una delle conduttrici più social del piccolo schermo. La padrona di casa di Domenica In si diverte a condividere con i suoi tantissimi fan, foto e video dei suoi momenti di vita famigliare anche se spesso non mancano le critiche e gli attacchi gratuiti. In questi ultimi giorni abbiamo visto che la 'zia Mara' ha condiviso su Instagram una foto che la vede in compagnia del suo grande amore Nicola Carraro. Uno scatto ...

Risse e rapine pianificate con Instagram : arrestati 3 magrebini : Pina Francone Tre minorenni sono stati arrestati a Cremona nell'ambito dell’operazione "Last night": sono responsabili di una rapina e della celebrazione, via social di furti e violenze fisiche Tre minorenni magrebini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Cremona per essere responsabili di alcune Risse e rapine in città. I tre giovani nordafricani facevano parte del famigerato gruppo che gestiva la pagina Instagram "Cremona ...

Instagram - come far nascere una star a 4 zampe : Esalta la sua personalità unicaCambia outfitMettilo in posaConcentrati sulla qualitàUsa le didascalieSii costantePrepara la scenaDante the catDante the catDante the catDante the catDante the catDante the catDante the catCani, gatti, coniglietti e furetti. Quanti like abbiamo messo alle pet star di Instagram? Tenerezza, belle immagini e situazioni divertenti rendono ogni post irresistibile, tanto che abbiamo deciso che anche il nostro piccolo ...