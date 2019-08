Instagram ci riprova contro Snapchat | ecco la chat Threads

Fonte : repubblica

(Di martedì 27 agosto 2019) La piattaforma lancia unaintima e riservata agli amici più vicini con cui condividere le informazioni in modo quasi automatico. La prima incarnazione del nuovo corso imposto al colosso da Marzk Zuckerberg

cinemaniaco_fb : ?????????????? Instagram ci riprova con la messaggistica, ma questa volta con gli amici più stretti: in arrivo Threads… - jackieix_ : me: non sa usare Instagram also me: ci prova e ci riprova con risultati scarsi scarsissimi - Re5Z : La presentazione di Ribery allo stadio è stata l’ennesima riprova della maestosità di Firenze e di noi tifosi. Tutt… -