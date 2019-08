Giorgetti | “Governo è morte di M5S e Pd in una botta sola”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Alzano Lombardo (Bergamo), 27 ago. (Adnkronos) – dall’inviato Marco Barboni“Questo governo sarà ladel M5S e del Pd in unasola. Dovremo aspettare sei mesi, uno, due o quattro anni. Ma tra quattro anni al massimo il M5S e il Pd non avranno più la faccia di presentarsi di fronte al Paese”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo, nel suo intervento alla festa della Lega ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, a chi gli chiedeva della possibilità di un governo sostenuto da M5S e Pd. “Senza Conte non sarebbero riusciti a fare questo governo. Paradossalmente è un governo tecnico come quello di Monti in cui M5S e Pd si annullano”, ha osservato. “L’errore fondamentale di Salvini e della Lega è stato vincere le elezioni europee con il 34%” ha aggiunto.“Penso che ...

