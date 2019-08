Eataly a 5 stelle

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 27 agosto 2019) Roma. Oscar Farinetti, come le sembra questo possibile governo Pd-Cinque? “Qualsiasi cosa (nel rispetto della Costituzione e delle leggi) pur di rientrare tra le nazioni normali: che si sentono in Europa, in armonia con il mondo e che sanno ancora provare il sentimento della pietà. Dunque evv