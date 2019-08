DONNA UCCISA A COLPI IN TESTA Arezzo | trovata legata a letto | era una prostituta?

Ferrara - DONNA di 34 anni uccisa dal convivente durante una lite : Doveva essere un incontro utile per stemperare le tensioni di coppia che stavano logorando il loro rapporto. Trascorrendo alcune ore insieme, pensavano di risolvere i problemi sorti, dovuti principalmente alla gelosia. Cinzia Fusi, 34enne di Cologna, frazione di Berra, in provincia di Ferrara, aveva acconsentito di passare un po’ di tempo con il compagno, Saverio Cervellati, di 18 anni più grande, che era anche il suo datore di lavoro. Così si ...

Omicidio a Ferrara - DONNA trovata morta in casa : uccisa dopo una lite : La 34enne è stata aggredita in mattinata a Copparo. Ricoverata in ospedale con delle gravi ferite dopo una lite, il suo cuore si è spento nel pomeriggio. Sarebbe stato colpita brutalmente da un uomo con un corpo contundente. Ora si indaga per Omicidio.Continua a leggere

Norvegia - DONNA UCCISA è la sorella dell'aggressore degli spari in moschea : Rosa Scognamiglio Il cadavere di donna ritrovato nell'appartamento dell'attentatore alla moschea di Baerum (Oslo) è sua sorella. La conferma poche ore fa La donna uccisa dall'attentatore della moschea di Baerum (Oslo) è sua sorella. Svelata l'identità del cadavere rinvenuto all'intero dell'appartamento dell'esecutore degli spari alla moschea di al-Noor, nella città di Baerum. Stando a quanto riferiscono le agenzie news, si ...

Reggio Calabria : DONNA UCCISA a coltellate durante un tentativo di rapina : Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, a Reggio Calabria, una violenta rapina è terminata in maniera drammatica e cruenta con la morte di una donna 66enne originaria di Reggio Calabria che, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe colto i rapinatori mentre effettuavano la rapina all'interno del suo locale commerciale. La vittima sarebbe stata uccisa a sangue freddo con diversi colpi d’arma da taglio. Il corpo della donna è stato rinvenuto dagli ...

DONNA UCCISA a bastonate - fermato il figlio : Il delitto è avvenuto ad Assemini, nel cagliaritano: secondo una prima ricostruzione la 78enne sarebbe stata uccisa dal...

Alto Adige : DONNA UCCISA da un fulmine durante la Sudtirol Ultra Skyrace : L'ennesima tragedia si è consumata ieri sera, attorno alle 19.30, sulle Alpi a seguito della forte ondata di temporali che ha causato disagi e danni sia per le piogge intense che per l'elevata...

?Maltempo - DONNA UCCISA da fulmine durante gara in montagna. A Verona crolla parte del tetto del Duomo : donna uccisa da un fulmine mentre gareggiava nella Suedtirol Ultra Skyrace, una corsa in montagna di 121 chilometri con partenza e arrivo a Bolzano. L'ondata di maltempo che ha rotto il fronte...

Incidente a Rivarolo Canavese! Giovane DONNA in bici travolta e uccisa da un tir : Drammatico Incidente a Rivarolo Canavese, a Torino. Una Giovane donna è stata travolta e schiacciata da un'autocisterna nella mattinata di oggi, mercoledì 17 luglio 2019, in via della Lumaca all'incrocio con via Favria. La vittima è una ragazza italiana di ventisei anni che viveva nella zona dell’Incidente. A quanto ricostruito, era in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta intorno alle 9 di questa mattina. Per la donna non c’è stato ...

Cava d'Aliga (Ragusa) - giovane DONNA travolta e uccisa mentre buttava la spazzatura : Si chiamava Martina Aprile ed aveva soltanto venticinque anni la giovane mamma travolta e uccisa da un'auto questa notte mentre si accingeva a gettare i rifiuti nel cassonetto dell'immondizia. Il violento impatto Martina aveva da poco terminato la sua giornata lavorativa e, come di consueto, si apprestava a gettare i rifiuti nel cassonetto collocato sulla strada provinciale per Sampieri, a Cava d'Aliga (frazione balneare di Scicli), in provincia ...

DONNA UCCISA a Savona - ex marito si costituisce : È terminata la fuga di Domenico Massari, che sabato sera aveva ucciso l'ex moglie, Deborah Ballesio, in un ristorante di Savona. Il 54enne si è costituito nella notte al carcere di Sanremo. Prima di consegnarsi, avrebbe sparato tre colpi di pistola in aria per attirare l'attenzione. Oltre alla vittima, uccisa con cinque colpi d'arma da fuoco, sabato erano rimaste ferite altre tre persone, fra cui una bambina, colpita di striscio. Massari era poi ...

Savona - DONNA UCCISA : si costituisce ex : 8.46 Si è costituito nel carcere di Sanremo intorno alla mezzanotte Domenico Massari, l'uomo che sabato sera ha ucciso a colpi di pistola l'ex moglie Deborah Ballesio. A quanto si apprende poco prima di costituirsi avrebbe sparato tre colpi di pistola in aria per attirare l'attenzione.

Savona - la storia di Deborah - la DONNA UCCISA dall’ex marito mentre si esibiva sul palco : L'ennesimo caso di femminicidio si è verificato ieri sera a Savona. Deborah Ballesio, 40 anni, un matrimonio alle spalle, stava animando una serata di Karaoke in un locale sulla spiaggia a Savona. L'ex marito le ha sparato a bruciapelo. Continuano le ricerche dell'omicida, ora estese in tutta Italia.Continua a leggere

DONNA UCCISA a S. Severo : il fidanzato - "credo di averla strangolata" : "Ho dolore alle mani, credo di averla strangolata. Ricordo che stavamo litigando perché non riusciamo a risolvere i nostri problemi". Sono alcuni passi della confessione shock di Francesco D'Angelo, il 37 enne di San Severo fermato dalla polizia con l'accusa di aver ucciso la fidanzata Roberta Perillo, di 32 anni. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della vittima, in via Rodi. Il corpo della Donna è stato trovato nella vasca da bagno, proprio ...

DONNA strangolata a San Severo : uccisa dal fidanzato perché voleva lasciarlo : Roberta Perillo (32 anni) è stata trovata morta nella sua vasca da bagno: i due già nei giorni precedenti avevano avuto una serie di litigi