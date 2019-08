Disponibile da oggi l' edizione fisica di Collection of Mana per Nintendo Switch

Control Disponibile da oggi su PC - PS4 e Xbox One : Il publisher internazionale 505 Games e il celebre studio di sviluppo Remedy Entertainment, Plc. hanno annunciato oggi la disponibilità del pluripremiato videogioco Control nelle versioni fisiche e digitali per console PlayStation 4 e Xbox One e su Epic Games Store per PC. Il prezzo consigliato al pubblico è di €59,99 Ambientato in una realtà parallela, inspiegabile e mutevole, Control è un videogioco in ...

Collection of Mana : Disponibile da oggi l’edizione fisica : Square Enix ha annunciato che l’edizione fisica di Collection of Mana™ è Disponibile da oggi per Nintendo Switch™ su SQUARE ENIX Store e presso rivenditori selezionati in Europa e nei territori che adottano lo standard PAL. Collection of Mana accoglie i giocatori nel mondo incantato della serie Mana con i primi tre titoli classici nella loro forma originale, FINAL FANTASY® ADVENTURE/Mystic Quest, Secret ...

MXGP 2019 Disponibile da oggi : Milestone è fiera di annunciare il lancio di MXGP 2019, nuovo capitolo dell’amatissima serie ufficiale del FIM Motocross World Championship, oggi disponibile per PlayStation®4, Xbox One e Windows PC®/STEAM. Per la prima volta nella serie, MXGP 2019 permetterà ai giocatori di mettersi nei panni di un pilota dell’attuale stagione di MXGP, per gareggiare nel Campionato con tutti i piloti, moto e team della ...

Fortnite : il pacchetto Major Lazer è Disponibile da oggi 23 agosto nel negozio : Proprio in queste ore Epic Games, casa di sviluppo di Fortnite, ha annunciato una collaborazione con un celebre gruppo musicale ovvero Major Lazer. Infatti sarà disponibile un pacchetto direttamente nel negozio del gioco. Ovviamente il pacchetto comprende una serie di cosmetici che saranno acquistati direttamente dallo store. Come ben sappiamo questa non è la prima collaborazione che il videogioco stringe con le star della vita reale infatti c'è ...

Gears Pop Disponibile GRATIS da oggi su Android - iOS e PC : A partire da oggi Gears Pop è disponibile GRATIS su PC, iOS e Android, naturalmente con la formula del free to play, offrendo ai giocatori la possibilità di giocare gratuitamente ma supportando il gioco mediante le microtransazioni. Gears Pop Download GRATIS: disponibile da oggi su PC, iOS e Android Per la prima volta la serie Gears of War arriva su Mobile, grazie alla collaborazione con Funko Pop. Gears Pop offre battaglie ...

Oninaki Disponibile da oggi su PC STEAM - PS4 e Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato oggi che Oninaki™, l’ultimo RPG d’azione sviluppato dal team di talento di Tokyo RPG Factory, è ora disponibile per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e STEAM®. Creato sotto la supervisione del produttore creativo Takashi Tokita (Chrono Trigger, Parasite Eve), Oninaki narra la storia di Kagachi, un giovane Watcher che ha il compito di guidare le anime perdute verso il prossimo ...

The Yakuza Remastered Collection è da oggi Disponibile : Kiryu è tornato, e non è mai stato così in forma. Appena annunciato durante la gamescom 2019, The Yakuza Remastered Collection, che include Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5, è in arrivo su PlayStation®4, a partire da Yakuza 3, disponibile immediatamente per il download digitale con l'acquisto della raccolta su PlayStation Store.Yakuza 4 sarà disponibile dal 29 ottobre 2019, mentre Yakuza 5 arriverà l'11 febbraio 2020. Questi due titoli saranno ...

Yu-Gi-Oh! Legacy Of The Duelist : Link Evolution Disponibile da oggi : Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato che Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, il titolo definitivo dedicato a Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è disponibile da oggi, in esclusiva per Nintendo Switch™, sul Nintendo eShop. La versione pacchettizzata sarà disponibile nei negozi a partire dal 22 agosto. La versione fisica di Yu-Gi-Oh! Legacy of the ...

Milan - da oggi Disponibile l’app ufficiale per dispositivi Apple iOS : A pochi giorni dall’inizio del campionato ecco un’importante novità per tutti i sostenitori del Milan.L’app ufficiale del club è ora finalmente disponibile n esclusiva sulla piattaforma iOS (prima dell’inizio del campionato è previsto il lancio anche su Android). Tutto quello che serve a un tifoso rossonero non mancherà di certo: “lLive experience”, contenuti esclusivi, biglietteria, […] L'articolo Milan, da oggi ...

Daymare 1998 è in arrivo su PC a settembre - Disponibile da oggi la demo : Invader Studios ha annunciato che il suo gioco horror ispirato a Resident Evil, Daymare: 1998, uscirà il 17 settembre su PC. Per celebrare questo annuncio, il team ha pubblicato una demo gratuita che tutti possono scaricare da oggi.Daymare: 1998 promette di ricreare l'atmosfera delle opere più amate dalla fine del millennio. Il gioco vi trasporterà nel mezzo di una storia familiare ma fresca. Inoltre, la trama si svolgerà attraverso gli occhi di ...

Disponibile da oggi The Great Perhaps - l'ispirata avventura tra atmosfere sci-fi e viaggi nel tempo : Il publisher Daedalic Entertainment pubblica oggi The Great Perhaps, il titolo di debutto dello sviluppatore indipendente Caligari Games. Con ore di gioco basato su puzzle e storytelling atmosferico in un universo sci-fi unico, questo viaggio stimolante sarà Disponibile per £ 8,99 / € 9,99 / $ 9,99 su PC Windows, Mac e Linux tramite Steam, GOG.com e altri portali.The Great Perhaps è un'avventura che il comunicato stampa ufficiale definisce ...

E' da oggi Disponibile sull'eShop una demo per Cadence of Hyrule : Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento che ha introdotto gli achievement e le statistiche relative alla modalità coop. Se invece siete indecisi sull'acquisto e volete provare il gioco, vi informiamo che è disponibile una demo sul Nintendo eShop.In alternativa potete dare uno sguardo al trailer qui sotto, che illustra tutte le novità introdotte con il nuovo ...

Age of Wonders : Planetfall Disponibile da oggi : Paradox Interactive e Triumph Studios hanno pubblicato Age of Wonders: Planetfall, new entry sci-fi nell’acclamata serie strategica a turni Age of Wonders. disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, questa odissea in modalità single e multiplayer offre profondi combattimenti tattici e costruzione di vere e proprie potenze all’interno delle rovine di un impero galattico decaduto. “È ...

Da oggi Disponibile anche in Italia lo sticker di Instagram per le donazioni : Instagram rende da oggi disponibile anche in Italia lo sticker per le donazioni, che consentirà a chiunque di chiedere supporto per le buone cause che più gli stanno a cuore e alle organizzazioni no profit di raccogliere fondi attraverso le Storie di Instagram. Lo sticker per le donazioni di Instagram aggiunge una nuova tecnologia a supporto delle buone cause a quella già disponibile per le raccolte fondi su Facebook, che include la possibilità ...