US Open – Fuori anche Seppi dopo Fognini | l’altoatesino sconfitto in quattro set dal

US Open – Ashleigh Barty fatica ma stacca il pass per il 2° turno - Kerber subito fuori contro Mladenovic : La numero 2 del mondo si sbarazza in tre set della kazaka Diyas, la tedesca invece esce subito di scena contro la Mladenovic subito una grande sorpresa al primo turno degli US Open femminili, quarto ed ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di New York. Angelique Kerber esce subito di scena, cedendo con il punteggio di 7-5 0-6 6-4 alla francese Mladenovic, che si qualifica così al secondo turno. Niente da fare per la tedesca che, ...

US Open 2019 - qualificazioni femminili : Jasmine Paolini battuta al secondo turno - fuori tutte le italiane : italiane tutte fuori dalle qualificazioni degli US Open 2019: l’ultima ad essere rimasta in corsa per il tabellone principale, Jasmine Paolini, è stata battuta al secondo turno col punteggio di 6-3 6-1 dalla romena Elena-Gabriela Ruse. La 23enne toscana di Bagni di Lucca, fresca della sua miglior classifica WTA, numero 117, e testa di serie numero 14 del tabellone, è stata letteralmente dominata dall’avversaria, che l’ha sconfitta in ...

US Open 2019 - qualificazioni femminili : Jasmine Paolini battuta al secondo turno - fuori tutte le italiane : italiane tutte fuori dalle qualificazioni degli US Open 2019, l’ultima che era rimasta in corsa per il tabellone principale, Jasmine Paolini, è stata battuta al secondo turno col punteggio di 6-3 6-1 dalla romena Elena-Gabriela Ruse. La 23enne toscana di Bagni di Lucca, fresca della sua miglior classifica WTA, numero 117, e testa di serie numero 14 del tabellone, è stata letteralmente dominata dalla sua avversaria che l’ha sconfitta in appena 66 ...

US Open 2019 - qualificazioni femminili : fuori Giulia Gatto-Monticone e Martina Di Giuseppe : Escono al primo turno delle qualificazioni femminili degli US Open 2019 le due italiane protagoniste nella giornata di oggi, per cui l’unica nostra portacolori ancora in corsa per il tabellone principale rimane Jasmine Paolini. Martina Di Giuseppe, numero 182 del mondo, ha perso col punteggio di 6-3 6-2 dalla statunitense Christina McHale, numero 103 del ranking e numero 4 del tabellone, in un’ora e 21 minuti di gioco. Dal secondo al quinto game ...

US Open 2019 - qualificazioni femminili : fuori Giulia Gatto-Monticone e Martina Di Giuseppe : Escono al primo turno delle qualificazioni femminili degli US Open 2019 le due italiane protagoniste nella giornata di oggi, per cui l’unica nostra portacolori ancora in corsa per il tabellone principale rimane Jasmine Paolini. Martina Di Giuseppe, numero 182 del mondo, ha perso col punteggio di 6-3 6-2 dalla statunitense Christina McHale, numero 103 del ranking e numero 4 del tabellone, in un’ora e 21 minuti di gioco. Dal secondo al quinto game ...

Open Arms fuori controllo - i migranti si buttano in mare per raggiungere l'Italia : Cresce l'esasperazione a bordo della Open Arms, questa mattina 20 agosto un immigrato si è buttato in mare per poi essere recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera. Qualche ora dopo altre persone si sono lanciate in acqua per raggiungere la terra ferma. Al momento pare ancora lontano il t

Open Arms ormai fuori controllo. Molti naufraghi si gettano in mare : La situazione sulla nave Open Arms, al diciannovesimo giorno di navigazione, è ormai fuori controllo. «Esplosiva», l’ha

Migranti - altri nove naufraghi si gettano dalla Open Arms. Ong : “Situazione fuori controllo” : Diversi naufraghi, almeno nove, si sono buttati a mare dalla nave della ong Open Arms, bloccata davanti all’isola di Lampedusa da 19 giorni. Una motovedetta della guardia costiera e due gommoni sono subito intervenuti per recuperarli. Era già successo stamattina quando un migrante era stato salvato dalla Guardia costiera. A bordo, denunciano gli operatori della ong, la situazione è esplosiva. A monitorare la situazione c’è anche una ...

US Open 2019 - qualificazioni femminili : Jasmine Paolini al secondo turno - subito fuori Martina Trevisan : Un’italiana passa il primo turno e una esce subito nelle qualificazioni femminili degli US Open, ultimo torneo del Grande Slam del 2019. Jasmine Paolini, fresca di miglior ranking, numero 117, ha battuto col punteggio di 6-1 3-6 6-1 la statunitense Usue Maitane Arconada, numero 180 del mondo. Primo set dominato dalla 23enne di Bagni di Lucca che dall’1-1 infila sei giochi consecutivi vincendo il parziale in 28 minuti e portandosi subito avanti ...

Open Arms - ci mancava solo Luciana Littizzetto : fuori di sé dalla rabbia - "fateli scendere" : Ci mancava solo lei. Ed eccola. "In questi giorni in cui tutti sono al mare, voi siete 'in' mare. E' molto diverso". Comincia così il video dell' Luciana Littizzetto, condiviso su Facebook dalla scrittrice Michela Murgia nell'ambito dell'iniziativa "Siamo tutti Open Arms". La comica di Che tempo che

Golf - British Open 2019 : Holmes e Lowry in testa dopo due giri - Molinari e Bertasio passano il taglio. Fuori McIlroy e Tiger Woods : Secondo giro ancora pieno di sorprese ed emozioni all’Open Championship numero 148 in corso di svolgimento al Royal Portrush Golf Club, in Irlanda del Nord. Al comando del quarto e ultimo Major di questa stagione di Golf ci sono due giocatori: uno è il leader di ieri, l’americano J. B. Holmes, l’altro è l’irlandese Shane Lowry, entrambi a -8 con due parabole diverse. L’uno gira in -3 senza strafare (cinque birdie e ...