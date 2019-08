Si parla già del SoC Qualcomm Snapdragon 875 | pronto a far dimenticare l’865

23 nuovi artisti italiani di cui sentirete parlare (o che amate già) : 23 nuovi artisti italiani di cui sentirete parlare (o che amate già)2. Dutch Nazari3. Beba4. Fosco175. Fulminacci6. Gold Mass7. Camilla Magli8. La Municipàl9. Laila Al Habash10. Ainé11. Malihini12. La rappresentante di lista13. Margherita Vicario14. Megha15. Moci16. Priestess17. Scarda18. The Leading Guy19. Venerus20. Mike Lennon21. Her Skin22. PSICOLOGI23. Federica AbbateLa scena musicale italiana è ricca di nuovi artisti che, anche grazie a ...

Roma-Genoa - Andreazzoli in conferenza : il tecnico parla di obiettivi e mercato ed elogia Fonseca : Nuovo allenatore, rosa rivoluzionata, ma l’esordio ufficiale in campionato del Genoa non è dei più semplici. I rossoblu andranno in casa della Roma di Fonseca. Le parole alla vigilia del tecnico dei liguri Aurelio Andreazzoli. “Dal primo giorno qui ho detto che contano i fatti, non le parole. Non ha senso che dica quale sia l’obiettivo stagionale, lo dimostreremo sul campo. Sono però convinto che quando si lavora con ...

Gianni Sperti sotto attacco per la Barale : parla l’ex collega di U&D : Mario Serpa, ex opinionista di Uomini e Donne, attacca Gianni Sperti, mettendo in dubbio il suo matrimonio (passato) con Paola Barale. La polemiche che ha travolto lo show di Maria De Filippi non si arresta e, al contrario, sembra più forte che mai. Dopo la lite fra Teresa Cilia, ex tronista, e Raffaella Mennoia, autrice del programma, ora tocca a Mario Serpa e Gianni Sperti, due volti noti della trasmissione, che si sono scontrati duramente su ...

Corbo elogia Ancelotti : “Finalmente un tecnico che parla da uomo vero. Merita un plauso soprattutto per un motivo” : Corbo elogia Ancelotti nel sua rubrica ‘Il Graffio’, pubblicata sulle pagine web di Repubblica, “Finalmente un tecnico che parla da uomo vero” Corbo elogia Ancelotti nel sua rubrica ‘Il Graffio’, pubblicata sulle pagine web di Repubblica, “Finalmente un tecnico che parla da uomo vero. Merita un plauso soprattutto per un motivo”. “Il mercato del Napoli è da 10: ci prendiamo la ...

Di Maio : "Taglio dei parlamentari si deve fare. Nel PD già litigano - si chiarissero le idee" : Proprio nei minuti in cui iniziava a Montecitorio l'incontro tra le delegazioni di MoVimento 5 Stelle e PD per cercare di trovare un accordo come richiesto dal Presidente Sergio Mattarella, Luigi Di Maio è stato avvistato dai giornalisti mentre andava a pranzo con alcuni suoi colleghi e gli è stata chiesta qualche dichiarazione, in particolare su quello che, al momento, è il nodo fondamentale nelle trattative, ossia il taglio dei ...

Giancarlo Giorgetti "intercettato" al Senato : "Ma di che parlate?" - lo sconcerto del leghista : Facce tese, impassibili. I leghisti seduti tra i banchi della Lega non hanno regalato sorrisi a Giuseppe Conte, né applausi a differenza dei colleghi del Movimento 5 Stelle. Solo strette di mano, molto formali, prima che il premier si scagliasse durissimo contro Matteo Salvini. Il suo vice nel Carro

Crisi di governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato - parla solo di M5S”. Renzi : “Votiamo contro Conte”. Zingaretti non si fida : Il vicepremier all’assemblea dei parlamentari grillini: «Fiducia nel premier. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Crisi di governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato - parla solo di M5S” : Il vicepremier all’assemblea grillina: «Fiducia in Conte. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

parlano già di ministri : Giuseppe Conte ha deciso. Anche se la Lega non dovesse sfiduciarlo, il premier martedì andrà comunque al Colle e si dimetterà. Il divorzio non consensuale - perché Matteo Salvini che ha aperto la crisi ora è colui che vuole far finta di niente - avviene attraverso un velenoso scambio di lettere, dal momento che il presidente del Consiglio e il vicepremier leghista non si Parlano più. Così come, ...

Il presidente indonesiano ha proposto al parlamento di spostare la capitale da Giacarta all’isola del Borneo : Il presidente dell’Indonesia Joko Widodo ha proposto formalmente al parlamento di spostare la capitale del paese da Giacarta, sull’isola di Giava, al Kalimantan, termine che indica la parte indonesiana dell’isola del Borneo. Widodo non ha specificato dove di preciso dovrebbe essere

Governo - l'indiscrezione : "Sono già 100 i parlamentari 5 stelle pronti all'accordo col Pd" : Fonti pentastellate confermano: rispetto alla linea favorevole al voto espressa in assemblea da big del Movimento è emersa...

Taglio dei parlamentari e poi subito al voto? La mossa di Salvini è “inconciliabile” con la Carta e Mattarella aveva già avvertito i partiti : La mossa di Matteo Salvini non solo per Luigi Di Maio è “un bluff”, ma è destinata a scontrarsi con la chiusura del Colle. La “sfida” ai 5 stelle del leader della Lega che prevede di approvare la riforma costituzionale per il Taglio dei parlamentari e quindi il ritorno al voto immediato è ritenuta “inconciliabile” con quanto previsto dalla Carta. Il Capo dello Stato, come riferito dai retroscena dei ...

SENATO - SCONTRO CASELLATI-MARCUCCI/ Presidente a capogruppo : 'Ha già parlato troppo!' : SENATO, scaramucce tra la Presidente Casellati e il capogruppo del Pd Marcucci: il SENATOre dem lamenta disparità di trattamento con Salvini, la forzista...

Psicologia : esperto - 'con crisi governo parlamentari delusi e in ansia futuro' : Roma, 9 ago. (AdnKronos Salute) - Il terremoto politico con la crisi di governo sta mettendo a dur[...]