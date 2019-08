Si fa fotografare per una pubblicità ma quando scopre la verità prende una decisione

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Una donna anziana, Maria Cisto di Savoca in provincia di Messina, era stata contatta da una importantissima azienda pubblicitaria americana, la Kenar Enterprise di New York per posare per unacontro l’AIDS. O almeno così le avevano detto. La donna, insieme ad altre sue coetanee, avrebbero dovuto posare per alcuni scatti insieme alla top model Linda Evangelista. La donna era stata ben lieta di far parte di questo servizio fotografico che sarebbe servito per una causa importante.la donna si è vista sui manifesti pubblicitari e ha visto che la didascalia che accompagnava lo scatto era “la bella e le bestie” ha fatto causa alla azienda. La causa è durata un po’ di anni ma alla fine il Tribunale di Messina le ha dato ragione e la donna ha avuto come risarcimento una cifra davvero importante: 20 milioni.

