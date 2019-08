Roma a Cairo | «Mai contattato un giocatore del Torino»

Roma - arriva la risposta alle allusioni di Cairo : “non siamo interessati ad alcun giocatore del Torino” : Il club giallorosso ha voluto replicare alle parole di Cairo , che ieri aveva diffidato la Roma dal contattare i propri giocatori La risposta della Roma a Urbano Cairo non si è fatta attendere, il club giallorosso ha voluto mettere in chiaro alcun i passaggi dopo le parole del presidente del Torino riguardo la situazione N’Koulou. Claudio Grassi/LaPresse Tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società del presidente ...

Torino - Cairo furioso con N’Koulou : “mi ha lasciato di stucco. La Roma? Se contatta un nostro giocatore…” : Il presidente del Torino ha commentato la decisione del difensore di non voler giocare contro il Sassuolo, ammettendo il proprio stupore Una serata positiva macchiata dal comportamento di N’Koulou, che ha scelto di non giocare contro il Sassuolo per via di una propria decisione personale. LaPresse/Tano Pecoraro Il Torino si gode i tre punti ma si trova ad affrontare questa brutta gatta da pelare, sulla quale si è soffermato Urbano ...