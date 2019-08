Fuga da Poggioreale | il carcere incompatibile con la dignità umana

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 26 agosto 2019) Mentre proseguono incessantemente le ricerche di Robert Lisowski, il detenuto evaso ieri, 25 agosto, daldi, non si placa la polemica sulle condizioni della struttura di detenzione di Napoli. Una serie di problematiche, si sottolinea da più parti, rendono la vita dei detenuti e degli agenti penitenziari ai limiti dell’sopportazione. Tante le criticità messe in evidenza. Gran parte di queste sono scritte nero su bianco nel rapporto del Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, che ha visitato la struttura a maggio 2019 e ha pubblicato la sua relazione il 21 agosto, pochi giorni prima dell’evasione. Altre sono state messe in evidenza dagli addetti ai lavori, con il sindacato autonomo della polizia penitenziaria che chiede “l’abbattimento del sistema penitenziario”, e dall’Associazione Antigone, che rileva non ...

