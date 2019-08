Fatto in casa per voi | chi è Benedetta Rossi | la cuoca più apprezzata dal web

Fonte : blogo

(Di lunedì 26 agosto 2019) Si chiamama i più la conosceranno semplicemente come, laprovetta del web che con la sua simpatia e semplicità è divenuta diuna vera e propria star. Stiamo parlando della protagonista del programma tv in onda su Real Time e Food Networkinper voi, uno dei più seguiti programmi di cucina di questi ultimi tempi.ha colpito e colpisce ancora grazie ai suoi deliziosi piatti cucinati per la tv, ma anche e soprattutto grazie alla sua semplicità, che nel suo caso è stata veramente un'arma vincente e che in pochi anni (ma di duro lavoro) le haraggiungere numeri da capogiro come 1 milione e 200 mila iscritti al suo canale Youtube, 1 milione e 500 mila followers su Instagram, e 4,8 milioni di fan su Facebook.Ma, nel dettaglio, chi è davveroe com'è nato questo suo successo?nasce e cresce in ...

wireditalia : Il miele fatto in casa. - AlbertoAirola : @CastellinoLuigi .Possibile che non capiscano che questo casino l'ha fatto @matteosalvinimi tutto da solo? Non pote… - giuantvil : RT @bordoni_saker: Pensare di combattere l' inquinamento a colpi a accordi che ti permettono di comprare biciclette di merda fatte in Males… -