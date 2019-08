Bimbo muore in incidente d' auto con il nonno | è spirato tra le braccia dei soccorritori

Perde il Bimbo in gravidanza - mamma muore durante il parto indotto : È successo all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. La vittima è una donna di 35 anni, con due figli

Rimase schiacciato dalla rete del letto : Bimbo di otto anni muore dopo giorni in ospedale : La tragedia a Follonica (Grosseto). Il piccolo era stato trasportato all'ospedale Meyer di Firenze, dove è morto questa...

Schianto contro il guardrail - muore Bimbo di 4 anni : l’auto tagliata in due : Un drammatico incidente nel potentino è costato la vita a un bimbo di 4 anni. L’incidente si è verificato poco dopo le 17 di ieri sabato 10 agosto. Per cause ancora da accertare l’auto si è schiantata contro un guard rail. Secondo quanto si è appreso in un primo momento, nello Schianto sono rimasti gravemente feriti anche i genitori del bimbo. I due, comunque, non sarebbero in pericolo di vita. Subito dopo il tragico impatto sul posto sono ...

Si infila nella lavatrice mentre gioca col fratellino : Bimbo di 3 anni muore soffocato : La tragedia a Orlando, in Florida. La vittima è un bambino di tre anni: a quanto ricostruito, il piccolo stava giocando col fratellino quando a un certo punto si è arrampicato e infilato nella lavatrice. Lo sportello si è chiuso e il bambino è rimasto intrappolato nel macchinario: sarebbe morto per asfissia.

Bimbo di 5 anni muore in vacanza in Spagna : era nell’albergo di lusso con la famiglia : Una vacanza in Spagna cominciata con i migliori auspici di divertimento e relax, ma per una famiglia si è trasformata in una tragedia dalla quale non riusciranno ad affrancarsi per tutta la vita. Uno dei loro bambini, Noah Blodwell, di cinque anni, è morto per cause ancora in via di accertamento. Sarà difatti necessaria una autopsia per chiarire cosa lo abbia portato al decesso. Come racconta il quotidiano britannico Metro, Noah soggiornava in ...

Soccorso in piscina a Lunigiana : muore Bimbo di 10 anni : Non ce l’ha fatta il bambino di 10 anni Soccorso in una piscina comunale a Villafranca Lunigiana: è morto all’ospedale pediatrico Opa di Massa (Massa Carrara) dove era ricoverato in prognosi riservata. Il bimbo ieri aveva avuto un malore mentre era si trovava vasca della piscina e le sue condizioni erano apparse subito gravi. Stasera il decesso in ospedale. La procedura di accertamento di morte cerebrale era iniziata nel pomeriggio. ...

Muore Bimbo di 4 anni schiacciato da un silos nel Mantovano : grave il padre : Claudio Carollo Ricoverato all'ospedale di Mantova in arresto cardiaco e con un grave trauma alla testa il bambino è morto poco dopo. Il padre ha riportato serie lesioni al bacino ma non è in pericolo di vita Una fatale tragedia in famiglia nel basso Mantovano, dove un bambino di quattro anni è morto per essere stato schiacchiato da un silos. In un'azienda agricola di Galvignana di Pegognaga, piccola frazione in provincia di Mantova, ...

Dimesso dall'ospedale - Bimbo di 3 anni muore per emorragia interna : Il decesso è avvenuto dopo due ricoveri in ospedale, il piccolo aveva accusato dei forti dolori alla pancia. Potrebbe essere un’emorragia interna ad aver ucciso un bimbo di 3 anni avvenuta la notte del 30 luglio dopo due ricoveri all’ospedale di Santoro, in provincia di Vicenza. E’ quanto emerso dall’autopsia disposta dal sostituto procuratore berico Luigi Salvadori. La stessa autopsia ha sottolineato che si tratta di “evento raro" ...

