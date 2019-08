Anche Fido ha una sua giornata tutta sua per festeggiarlo | il 26 agosto

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) Non poteva non avere la suadi celebrazioni il nostro fidato e amato cane: e il suo giorno è proprio oggi 26. LaInternazionale del Cane è nata nel 2004 negli Stati Uniti, su iniziativa della esperta di animali domestici Colleen Paige (una celebrità oltreoceano), per ampliarsi poi a tutto il mondo, su iniziativa degli animalisti di vari Paesi. La data del 26non è casuale, e si tratta del giorno in cui la famiglia Paige ha adottato il suo primo cane “Sheltie”, quando Colleen aveva solo 10 anni. L’obiettivo dellaè infatti sensibilizzare e incoraggiare l’adozione di questi animali. «Milioni di cani vengono uccisi ogni anno perché sono semplicemente indesiderati» – dice Colleen Paige fondatore del National Dog Day– ma sono indesiderati perché non tutti capiscono come prendersi cura adeguatamente delle esigenze di ogni razza, perché sono stati ...

Robycoppi : @GPS_SPINATO Ma, non so' se dare credito ad Orlando... in certe foto la somiglianza con Ciccio, personaggio seconda… - Giovann54343235 : RT @deboramau: @Gio2020Gio Io mi fido dei nostri portavoce. Anche nella trattativa con il Pd pastiamo da un punto di forza che ci consente… - claudiobonura : RT @marcymarcy17: Io mi fido di Grillo, mi fido di Di Maio, mi fido di Conte. Fino a che ci saranno loro, M5S sarà il mio punto di riferim… -