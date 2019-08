Al via oggi la prevendita di UMIDIGI X | con lettore di impronte nello schermo

Governo - Fico si sfila e guarda a Conte : «Continuo il mio ruolo». Oggi al via i tavoli di lavoro del Pd : Roberto Fico si sfila dalla partita per la premiership, mentre la delicata trattativa tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico per la formazione del nuovo Governo entra nel vivo. Fonti di...

Governo - Fico : «Continuo il mio ruolo». Oggi al via i tavoli di lavoro del Pd : «Roberto Fico ricopre l'incarico di Presidente della Camera dei Deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo». Lo rendono noto fonti vicine alla Presidenza...

Fa un giro di prova in autostrada con un’auto cabrio e appoggia sul sedile 23 mila euro in contanti per comprarla - le banconote dopo pochi chilometri volano via : Un danno molto rilevante per un giovane tedesco avvenuto in pochissimi minuti. Il ragazzo finalmente stava coronando un sogno, acquistare una bellissima auto cabriolet ma il sogno è diventato un incubo. Il ragazzo ha voluto fare un giro di prova sulla vicina autostrada con l’auto. La concessionaria non ha posto vieti e il ragazzo si è subito messo al volante dell’auto e ha iniziato a guidare in modo molto spedito l’autovettura. Solo ...

Allerta Meteo Lombardia - rischio pioggia a Milano : al via il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Maltempo previsto in Lombardia e in particolare nel capoluogo. C’è infatti il rischio di forti temporali su Milano per questo il Comune ha diramato un’Allerta Meteo ed ha attivato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro. Dalle 14 di oggi l’amministrazione comunale di Milano ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per il rischio di temporali forti anche sul nodo idraulico di Milano. La disposizione fa ...

Crisi di governo - via alle trattative per il governo tra M5s e Pd. Oggi alle 14 il primo incontro tra i capigruppo – LA DIRETTA : È il giorno dell’incontro tra i capigruppo di M5s e Pd. Ancora ignoto il posto dove i grillini Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli e i dem Andrea Marcucci e Graziano Delrio (più i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli) si siederanno attorno a un tavolo per iniziare a trattare. L’incontro è programmato alle 14. Dalle 8 e 40 il segretario Nicola Zingaretti e il suo vice Orlando sono nella sede del Nazareno dalle 8 e 40 ...

Calciomercato Inter - oggi può essere il giorno di Alexis Sanchez : manca il via libera del Manchester United : Il club inglese deve ancora accettare definitivamente l’offerta dell’Inter, oggi potrebbe essere il giorno decisivo per la fumata bianca Il giorno dell’arrivo di Alexis Sanchez all’Inter potrebbe essere oggi, la trattativa con il Manchester United prosegue senza sosta con l’obiettivo di giungere alla fumata bianca il prima possibile. Alexis Sanchez – Pa/LaPresse manca al momento l’ok della società ...

Incendio sulla linea ferroviaria Termoli-Foggia - stop totale ai treni : ritardi di oltre due ore : Un vasto rogo divampato sui binari tra le stazioni di Chieuti e Ripalta, nel Foggiano, ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria nel tratto tra Termoli e Foggia della linea ferroviaria Pescara-Bari. I treni hanno accumulato ritardi fino a oltre due ore. Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme.Continua a leggere

Edoardo vianello - la confessione inaspettata : ecco cosa oggi lo addolora : Edoardo Vianello fa una confessione inaspettata: il cantante spiega cosa lo addolora oggi Edoardo Vianello ripercorre la sua vita lavorativa nel mondo della musica in un’intervista per il nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni. Anni di grandi e importanti successi per il noto cantante, le cui canzoni sono rimaste nella storia. Ma lui stesso […] L'articolo Edoardo Vianello, la confessione inaspettata: ecco cosa oggi lo addolora proviene ...

Ciclismo -Elia Viviani si gode la maglia di campione europeo : “oggi sono ancora più motivato” : Elia Viviani motivato e felice: le parole del ciclista italiano della Deceuninck Quick Step ad una settimana dalla vittoria agli Europei di Ciclismo E’ passata una settimana dalla vittoria di Elia Viviani agli Europei di Ciclismo 2019. Il corridore italiano della Deceuninck Quick Step può finalmente indossare adesso la sua nuova maglia da campione europeo, che indosserà nelle prossime competizioni, partendo dalla Classica di Amburgo, ...

Al via - oggi - la Liga. Attenti all’Atletico Madrid. Neymar potrebbe cambiare gli equilibri : Inizia oggi la Liga. Tutte le squadre del campionato spagnolo vanno a caccia del Barcellona campione di Spagna, mentre il mercato è ancora aperto. E proprio il mercato, per la Gazzetta dello Sport, potrebbe cambiare tutto. Il nodo centrale è, naturalmente, Neymar. Se il brasiliano tornasse al Barcellona, che in attacco ha aggiunto a Messi e Suarez anche Griezmann, le cose sarebbero più complicate per tutti e il club spagnolo non avrebbe rivali. ...

Calcio - gli appuntamenti di oggi : al via Bundesliga e Liga - dove guardare le partite in tv : Un venerdì di metà agosto ricco di appuntamenti calcistici. In attesa del via della Serie A nel prossimo weekend, parte il terzo turno di Coppa Italia. Ad aprire sarà Genoa-Imolese alle ore 20,30. La gara si giocherà a Chiavari. Ma tanti sono i match di Calcio estero in programma in serata. Seconda giornata di Ligue 1. Impegno casalingo per il Lione, che riceve l’Angers. Dopo l’ottimo esordio sul campo del Monaco (0-3), ...

Foggia - stranieri via dalla struttura : lasciano 150mila euro di danni : Federico Garau Lo sfogo del sindaco di Carlantino, che si è visto restituire dal consorzio "Aretè" un immobile devastato, con porte e infissi divelti, letti e mobili distrutti e pavimenti anneriti dal fumo. Oltre ai danni, anche un debito di 10mila euro contratto dai responsabili dell'accoglienza, che non hanno pagato acqua e Tari Un danno che supera i 100mila euro quello arrecato ad una struttura di Carlantino (Foggia) destinata ...

Disponibile da oggi The Great Perhaps - l'ispirata avventura tra atmosfere sci-fi e viaggi nel tempo : Il publisher Daedalic Entertainment pubblica oggi The Great Perhaps, il titolo di debutto dello sviluppatore indipendente Caligari Games. Con ore di gioco basato su puzzle e storytelling atmosferico in un universo sci-fi unico, questo viaggio stimolante sarà Disponibile per £ 8,99 / € 9,99 / $ 9,99 su PC Windows, Mac e Linux tramite Steam, GOG.com e altri portali.The Great Perhaps è un'avventura che il comunicato stampa ufficiale definisce ...