Zingaretti non chiude al bisConte

Crisi - Zingaretti : “Discontinuità garantita anche da cambio di persone. Italia non capirebbe un rimpastone del vecchio governo” : “Noi pensiamo che in un governo di svolta la discontinuità debba esser garantita anche da un cambio di persone. È la posizione che ho sempre sostenuto e che ribadisco, convinto che si troverà una soluzione in un confronto reciproco, capendoci e interloquendo”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una conferenza stampa nella sede del partito. “L’Italia non capirebbe un rimpastone del governo che è caduto. ...

Zingaretti : "L'Italia non capirebbe un rimpastone. Discontinuità è anche sui nomi" : “L’Italia non capirebbe un rimpastone. Il tema dei contenuti è importante. La direzione del Pd mi ha dato mandato per un governo di svolta. Serve una netta discontinuità e un cambio di persone”. Lo ha detto il segretario Dem Nicola Zingaretti nel corso di un punto stampa al Nazareno.“Abbiamo un mandato sancito dalla direzione di dare vita a un governo di svolta e discontinuità per il futuro del ...

M5S "non accetta veti su Conte premier" | Di Maio a Zingaretti : "È l'unico nome" | Pd fermo sul no ma i renziani dicono sì : Dopo aver chiuso il dialogo con la Lega, Conte sottolinea che ora "sono i leader delle forze politiche a dover cercare un'intesa"

Massimo Cacciari demolisce l'asse M5s-Pd : "Manovra indecente e Nicola Zingaretti non è un leader" : "E' una manovra indecente" l'accordo tra Movimento 5 stelle e Pd. Massimo Cacciari, in una intervista a Il Giorno stronca l'asse tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio: "Trovo surreale che, dopo aver sparato a palle incatenate per anni, essersi insultati, essersene dette di tutti i colori, adesso Pd

"A Fico non diciamo di no" E Zingaretti compatta il Pd : "Se ci propongono Fico non diciamo di no". Lo avrebbe sottolineato il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti nel corso della riunione dei big del pd svoltasi ieri a casa del tesoriere del Partito Democratico Luigi Zanda Segui su affaritaliani.it

Zingaretti non tratta su Conte : Roma, 24 ago. (AdnKronos)(di Mara Montanari) – di Mara MontanariA stretto giro non arriva alcun commento dal Nazareno alle parole di Giuseppe Conte a Biarritz. “Noi stiamo parlando con Di Maio”. E al leader politico M5S, il segretario Pd ha ripetuto anche oggi che sul nome del premier uscente non c’è una questione personale, ma non risponde alla discontinuità necessaria per un governo di svolta. Ed anzi, tra i dem ...

M5S-Pd - Zingaretti avverte : «Mi auguro non esista ipotesi doppio forno - rispetto reciproco per un governo di svolta» : Zingaretti "ottimista" e aperto al confronto ma che insiste sul concetto di "discontinuità". «Io sono sempre ottimista, credo che questa fase però vada fatta...

Zingaretti ribadisce : 'No Conte-bis Spero non esista il doppio forno" : Già da domenica pomeriggio si riuniranno i tavoli di lavoro del Pd per il programma del governo di svolta. I tavoli saranno sei e... Segui su affaritaliani.it